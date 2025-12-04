Florenzi racconta cosa gli disse De Rossi dopo un gol in Roma-Cagliari: “Ti ammazzo davanti a tutti”

Alessandro Florenzi ha lasciato da poco il calcio giocato. L'ex calciatore della Roma che nella parte finale della sua carriera ha vestito la maglia del Milan senza dimenticare la parentesi Valencia, oggi l'abbiamo visto già nei panni di opinionista tv su Sky. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere e allora nel frattempo l'ex ‘core de nonna' si sta guardando intorno in attesa di una nuova occasione professionale intorno al calcio. Nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Florenzi ha ripercorso alcune tappe del suo percorso calcistico, specie quello vissuto alla Roma dopo ha anche indossato la fascia da capitano per un po' di tempo.

Un periodo scandito da dolci ricordi, gol memorabili come quello al Barcellona che per poco non vinse il Premio Puskas, ma anche il tenero abbraccio a sua nonna direttamente in tribuna dopo una corsa sfrenata a seguito di quel gol segnato al Cagliari all'Olimpico. Qui Florenza ricorda un aneddoto particolare che lo lega soprattutto a De Rossi che di certo non si è risparmiato dopo aver riaccolto in campo Florenzi rientrando da quella particolare esultanza: "Ti ammazzo davanti a tutti".

Florenzi e la corsa per esultare da sua nonna.

Furono le parole di De Rossi rivolte allo stesso Florenzi dopo averlo incrociato di nuovo in campo. Florenzi ricorda benissimo quel momento e lo racconta: "Nonna Aurora non era mai venuta allo stadio, il giorno prima della partita col Cagliari (21 settembre 2014, ndr) le dissi: ‘Se segno vengo su ad abbracciarti, non me ne frega niente’ – spiega Florenzi che poi aggiunge -. La cosa che mi rimane ancora impressa è lo sguardo di De Rossi quando sono rientrato in campo e l’arbitro mi ammoniva".

Quell'esultanza di fatto costò a Florenzi il cartellino giallo, una cosa che a De Rossi non piacque per niente. "Si avvicinò e mi disse: ‘Hai fatto una cosa veramente incredibile. Ma se ora fai qualche cavolata e prendi un altro giallo, ti ammazzo davanti a tutti'". Florenzi non è riuscito a dimenticare quella frase: "Mi si gelò il sangue, quando parlava Daniele parlava uno sceriffo… Dopo la partita siamo scoppiati a ridere". De Rossi nell'intervista ha poi voluto specificare di essersi lasciato senza alcuna tensione con la Roma: "Non ho mai litigato con nessuno".