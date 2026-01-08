Florenzi: “Mia nonna dopo l’abbraccio per il gol mi chiama e mi dice: tu mi hai rovinato la vita”

Il gol di Alessandro Florenzi in quel Roma-Cagliari del 2014 resterà per sempre impresso nelle memoria dei tifosi giallorossi e dello stesso ex capitano della squadra capitolina. Un momento di emozione incredibile che fece il giro del mondo rendendo in poco tempo ancor più popolare Florenzi al pari della sua stessa nonna. Un'esultanza inaspettata per entrambi e che anche per questo motivo sorpresa nonna Aurora la quale ebbe successivamente una conseguenza inaspettata.

A raccontare cosa accade è stato lo stesso Florenzi che nel corso di un'intervista rilasciata al podcast ‘The BSMT by Gianluca Gazzoli', ha spiegato per filo e per segno i momenti precedenti e successivi a quell'esultanza sottolineando proprio le parole di sua nonna nei giorni successivi alla partita: "Le conseguenze per quell'esultanza furono ovviamente molto positive sotto tanti punti di vista ma anche un po' negative per lei perché hanno incominciato a suonargli sotto casa – spiega -. C'erano giornalisti e non solo ma ovviamente lei non ha mai aperto a nessuno". Florenzi prosegue il suo racconto: "Gli diceva: ‘Andate via, non ve voglio vedè'". E poi la telefonata a suo nipote: "Ma che ha fatto? Mi hai rovinato la vita".

Chiaramente Florenzi racconta questo retroscena divertito con totale sarcasmo e affetto poiché in realtà, come facilmente intuibile, quel momento è stato molto tenero e profondo sia per Florenzi che per sua nonna: "Io in quel momento non abbraccio solo lei, per me lei era l'emblema di tutti e quattro, anche se uno non l'ho vissuto, perché comunque tutti mi hanno dato qualcosa e lei in quel momento rappresentava tutti e quattro".

Leggi anche Enzo Fernandez festeggia un gol pesante con i tifosi e quasi scompare in un abbraccio coinvolgente

Un gesto totalmente spontaneo per Florenzi che aggiunge: "Io ricordo che in quei giorni si parlava solo di quello, ma è stato automatico – spiega -. Non è che l'abbia fatto perché poi pensavo che avesse un ritorno, ma perché quello era l'abbraccio di tutti i nipoti alla nonna". Da quel momento Florenzi diventa per tutti "core de nonna" e un riferimento proprio per tanti nipoti che spesso quando chiedono una foto all'ex Roma gli chiedono proprio se possa anche salutare la propria nonna:

"Mi è successo l'altro ieri, mi hanno chiesto un video di saluti per una nonna e io mi sono emozionato perché poi lei vede il video dove io la saluto nonna Pina, è stato incredibile". E conclude: "Ricordo invece che dopo aver abbracciato mia nonna rientrando in campo ho preso subito due parolacce da Daniele (De Rossi ndr) subito". L'arbitro ammonì Florenzi per quel gesto ma fu un giallo dolce in un certo senso se poi aveva provocato come reazione l'emozione di sua nonna che dalla gioia non smetteva di piangere sugli spalti: "Non puoi uscire dal campo e fare come vuoi però è andata bene – conclude Florenzi -. È andata bene perché non sono stato non sono stato espulso".