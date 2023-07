Florentino si sbraccia, Arda Guler lo ignora: è in confusione totale, la gaffe diventa inevitabile Giornata importante al Real Madrid, dedicata alla presentazione ufficiale del giovane fuoriclasse turco Arda Guler. Non senza qualche fuoriprogramma che ha divertito i tifosi, con il diciottenne in evidente imbarazzo.

A cura di Alessio Pediglieri

Giornata importante in casa Real Madrid dove è stato ufficialmente presentato alla stampa e ai propri tifosi, il giovane fuoriclasse turco Arda Guler costato alle merengues ben 20 milioni di euro che resterà in Blanco fino al 30 giugno 2029. Durante l'evento però, il classe 2005 è entrato in evidente confusione, compiendo una gaffe in diretta che ha fatto subito il giro dei social.

Non è da tutti venire ingaggiato da un club mitologico come il Real Madrid a soli 18 anni e presentato al mondo del calcio quale nuova promessa su cui punta tantissimo la società investendo soldi e aspettative. E così la cerimonia ufficiale che ha consacrato Arda Guler in un giorno interamente dedicato a lui ha vissuto alcuni momenti di particolare tensione. Come quando ha dovuto consolare la mamma, che non ha retto alle emozioni ed è crollata a piangere e come quando ha sbagliato le tempistiche per salire sul palco e prendere parola, in una goffa gaffe con il presidente Florentino Perez.

Il numero uno del Real ha introdotto ai giornalisti presenti il nuovo acquisto, ricevendo un lungo applauso dai presenti. A quel punto, sentendo il proprio nome, Arda Guler si è alzato dal posto in platea con Florentino che ha provato a fermarlo, con un gesto evidente delle mani. Ma il giovanotto, convinto di dover prendere la parola, ha ignorato il presidente, avvicinandosi al palco. Ma Perez ha continuato il proprio discorso che non era per nulla concluso, lasciando Guler al proprio lato, in evidente stato confusionale.

Il tutto, ovviamente, in diretta TV con l'ilarità dei tanti tifosi collegati via social e in televisione che si sono divertiti per il contrattempo. "È stata la cosa più imbarazzante a cui abbia mai assistito… la mia faccia è diventata rossa, figuriamoci la sua" ha commentato un utente sotto il filmato mentre altri hanno subito "adottato" il giovane ragazzo che ha subito suscitato tenerezza: "Giocare nel Real è effettivamente emozionante…". La realtà è che Guler, che ancora non conosce lo spagnolo, era intento con il proprio auricolare ad ascoltare la traduzione delle parole del presidente, cadendo in inganno.

Alla fine, Perez ha proseguito per la propria strada, tessendo le lodi del turco: "Sia il tuo talento e il tuo duro lavoro ti hanno portato nel club più amato e ammirato del mondo. ‘Da oggi sei un giocatore del Real Madrid. Benvenuto e grazie per aver scelto questo club per scrivere la tua storia. A soli 18 anni hai già realizzato uno dei più grandi sogni della tua vita".

Solo a fronte del secondo applauso e davanti a Florentino che gli lasciava il posto, Guler ha poi preso la parola, spiegando i giorni in cui è rimasto al centro delle trattative. "Molti club volevano ingaggiarmi ed eravamo in contatto con molti di loro, ma il Real Madrid era la mia preferenza", ha spiegato. "C'erano Barcellona e Milan, ma il Real Madrid ha una storia impressionante. Ricordo le finali di Champions League, guardandole con i miei amici. Hanno avuto tanti grandi giocatori, come Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Mesut Özil, Guti. Per me, Luka Modrić è il miglior centrocampista del mondo e penso che imparerò molto da lui. Anche io voglio far parte di questa storia".