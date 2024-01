Florentino Perez vuole battere il Barcellona a tutti i costi: bonus milionario al Real per la Supercoppa Florentino Perez vuole vincere la Supercoppa di Spagna contro il Barcellona e ha stabilito un premio milionario con i capitani del Real Madrid. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Real Madrid non ha bisogno di motivazioni per un Clasico con il Barcellona ma Florentino Perez non vuole lasciare nulla al caso. Il numero uno della Casa Blanca vuole vincere assolutamente la Supercoppa di Spagnola, che si giocherà in Arabia Saudita contro i blaugrana, e vuole la rivincita dello scorso anno: così ha concordato con i giocatoriun enorme bonus di 150.000 euro se dovessero vincere, per un totale di 4 milioni di euro (3 milioni di sterline).

Secondo quanto raccontato da alcuni media spagnoli, questo bonus sarà a disposizione di ogni membro della squadra e dello staff tecnico di Carlo Ancelotti.

Il Real Madrid arriva alla partita in buona forma, avendo vinto 12 delle ultime 13 partite e con l'emozionante vittoria nel derby contro l'Atletico Madrid in semifinale per 5-3 dopo i supplementari: dopo il 3-3 al 90′ i Blancos sono stati in grado di buttare il cuore oltre l'ostacolo per battere i Colchoneros e prendersi la finale contro gli storici rivali del Barça.

Il presidente Florentino Perez ha concordato con i capitani del Real Madrid il bonus in caso di vittoria per ogni membro della squadra e dello staff tecnico. Il denaro corrisponde a quasi la metà di quanto la società riceverà dalla RFEF per la loro partecipazione alla competizione e per la vittoria finale.

Sarà un bonus che non si avvicinerebbe neanche lontanamente a quello che i calciatori hanno ricevuto dopo aver vinto l'ultima Champions League in finale contro il Liverpool, che fu di circa 450mila euro a testa, ma sarebbe un premio per aver portato a casa un altro titolo e aver dato lustro al nome del Real Madrid davanti al mondo. Inutile dire che il Clasico verrà seguito in ogni parte del globo, a prescindere dalle gare dei tornei nazionali che si disputeranno a quell'ora: la sfida tra Blancos e Culé ha sempre un fascino particolare.