Flick parla di Szczesny ma spiazza tutti con una battuta inaspettata: "A volte fuma un po'…" Flick lascia tutti senza parole dopo la battuta su Szczesny e il vizio del fumo: scoppiano tutti a ridere durante la conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Real Madrid.

A cura di Ada Cotugno

Il Barcellona è tornato con la testa al campionato dopo l'eliminazione in semifinale di Champions League per mano dell'Inter ma le partite ad alta tensione non sono finite: domani affronterà il Real Madrid nella gara decisiva per la Liga che potrebbe regalargli la vittoria del titolo, ma nel frattempo Flick cerca di stemperare la tensione in conferenza stampa con qualche battuta che lascia tutti a bocca aperta.

Il protagonista della vicenda è Szczesny, ex portiere della Juventus che si era ritirato alla fine della scorsa stagione. Il polacco ha cambiato idea, ha firmato con i blaugrana dopo l'infortunio di Ter Stegen ed è diventato uno dei grandi protagonisti della squadra nella seconda metà della stagione. Il suo impatto è stato notevole in tutte le competizioni, tanto che l'allenatore vorrebbe che continuasse la sua avventura in Catalogna. Ma poi fa una battuta che fa scoppiare tutti a ridere.

Flick fa una battuta su Szczesny

Tutto procede secondo i piani nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Real Madrid, fondamentale per il Barcellona per mettere le mani sulla Liga. Il discorso va anche sulla sconfitta in semifinale di Champions contro l'Inter e sui più grandi protagonisti di questa stagione, tra cui Szczesny: da gennaio in poi è stato impeccabile come portiere, sempre titolare e affidabile in ogni occasione.

Per questo Flick si augura di averlo ancora con lui anche dopo il recupero di Ter Stegen, ma mentre parla del numero uno polacco lascia tutta la sala stampa senza parole: "Sono contento di Szczesny, mi piacerebbe che restasse e penso che anche lui sia felice a Barcellona. Sai, fuma un po', cosa che non avevo mai visto prima… ma insomma, ha l'età giusta ed è più calmo!". L'allenatore mima anche il gesto della sigaretta e tutti scoppiano a ridere per il siparietto inaspettato. Szczesny non ha mai nascosto il vizio del fumo ed è stato ripreso più volte con la sigaretta accesa.