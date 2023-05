Firmino in lacrime, lascia il Liverpool dopo 8 anni: si commuove per l’ultima partita ad Anfield Dopo una lunga avventura Firmino ha salutato Anfield per l’ultima volta: grande emozione per il brasiliano che è uscito dal campo in lacrime dopo la partita.

A cura di Ada Cotugno

È stato un addio molto toccante, fra i cori dei tifosi e le lacrime che scorrevano copiose sul volto di Roberto Firmino: dopo 8 anni il brasiliano lascia il Liverpool, la squadra dove ha vinto tutto da protagonista diventando l'attaccante simbolo della grande era targata Klopp.

Nel 2015 gli inglesi avevano annunciato il suo arrivo dall'Hoffenheim per provare a ricostruire la squadra e forse nessuno si sarebbe aspettato tutto ciò che poi è accaduto. La vittoria della Champions League, il trionfo in campionato arrivato dopo trent'anni, tutti i gol che ha firmato: i tifosi gli hanno dedicato anche una canzone che oggi ha riempito l'aria di Anfield.

Per coronare l'ultima partita giocata in casa con la maglia dei Reds ha anche segnato un gol all'89' nel pareggio contro l'Aston Villa che tiene in piedi il sogno Champions per il Liverpool, ad ora quinto in campionato. E al triplice fischio non sono mancare le lacrime di Firmino che si è lasciato andare, consolato da suo connazionale Alisson.

Sette trofei vinti in tutta la sua permanenza in Inghilterra e tutti da protagonista indiscusso, con i suoi gol in "no-look" che sono diventati un incredibile marchio di fabbrica. Prima del grande evento i tifosi hanno voluto omaggiarlo con un murales che sorge a pochi passi dallo stadio, un onore che è stato concesso negli ultimi anni a diverse leggende del Liverpool che resteranno per sempre sui muri della città.

Manca ancora una partita alla fine del campionato, la trasferta in casa del Southampton, ma il grande omaggio è stato anticipato a questo pomeriggio per coinvolgere tutto il pubblico di Anfield in un saluto che ha toccato il cuore.

Firmino saluta Klopp e tutti i compagni dopo la fine naturale del suo contratto, partendo dunque a parametro zero, una condizione che lo rende già l'obiettivo perfetto per diverse squadre in tutta l'Europa. Juve, Inter, Milan e tante big del calco estero hanno già messo gli occhi sul brasiliano, sempre decisivo e in grado di segnare gol pesantissimi.

Ma prima di pensare al mercato e alla nuova avventura che lo attende, Firmino si è goduto l'ultimo abbraccio del suo pubblico, del suo stadio e di tutta la squadra con la quale è riuscito a scrivere un pezzo di storia.