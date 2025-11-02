Fiorentina pronta alla rivoluzione: i nomi clamorosi, da Giuntoli e Maldini a Palladino o Motta

La Fiorentina ad un guado, Commisso deve decidere il nuovo ds e valutare la situazione di Stefano Pioli. Per la dirigenza due candidati “Top”: si stanno sondando le disponibilità di Cristiano Giuntoli e Paolo Maldini. In panchina ipotesi Thiago Motta ma c’è il possibile clamoroso ritorno di Raffaele Palladino.

Il divorzio da Daniele Pradè ha scoperchiato tutti i problemi che la Fiorentina ha covato da agosto ad oggi e che vanno ben al di là dei risultati pessimi sul campo dove la squadra è penultima in classifica con soli 4 punti dopo 8 giornate ed è chiamata alla classica partita della vita contro il Lecce. Proprio il match con i salentini sarà lo spartiacque decisivo per il club di Commisso contestato e chiamato ad una pronta rivoluzione. Sia sul fronte dirigenziale dove si cerca una figura forte come nuovo direttore tecnico, sia in panchina dove Stefano Pioli ha esaurito tutti i bonus per restarvi ancora a lungo. I nomi contattati sarebbero clamorosi, da Giuntoli e Paolo Maldini per la dirigenza, a Thiago Motta e al clamoroso ritorno di Palladino per la panchina.

Fiorentina pronta alla rivoluzione sia in dirigenza sia sulla panchina

Una rivoluzione, ma fatta bene e con un obiettivo preciso: cambiare trend da subito e voltare pagina. Per farlo, la Fiorentina è pronta anche a ingaggiare nomi "pesanti" in grado di poter dare una sterzata immediata senza perdere ulteriore tempo, visto il campionato già compromesso a inizio novembre. Il progetto Pradè-Pioli ha fatto acqua e non solo, ha creato dissapori e scollamenti che avevano avuto i primi segnali dalle clamorose e inaspettate dimissioni di Raffaele Palladino a fine stagione scorsa e ora culminate nel divorzio con Pradè. Che si è accollato qualsiasi responsabilità: "Evidentemente porto negatività" ha detto l'ex ds viola, ma ciò non può bastare.

Fiorentina verso il nuovo DS: Giuntoli e Paolo Maldini i due candidati top

Commisso, dunque, per placare gli animi di una contestazione oramai arrivata alle porte della società, deve lavorare – bene ed in fretta – prima di tutto sul fronte dirigenziale: la Fiorentina è senza un ds, figura essenziale per delineare anche un possibile avvicendamento in panchina. E i nomi dei sostituti di Pradé sono di primo piano: si parla di Cristiano Giuntoli. Attualmente disoccupato e in attesa di una nuova opportunità professionale, ha recentemente rifiutato un'offerta dall'Arabia Saudita per motivi familiari. I suoi precedenti al Napoli tra il 2015 e il 2023 con la vittoria dello scudetto e alla Juve (tra il 2023 e il 2025) con una Coppa Italia all'attivo parlano per lui. Ma l'alternativa è altrettanto allettante: Paolo Maldini, insieme a Massara esonerato nel giugno 2023 dalla nuova proprietà RedBird guidata da Gerry Cardinale, non senza code polemiche e velenose.

Il dopo Pioli per la Fiorentina: Thiago Motta in lista, ma Palladino potrebbe ritornare

Un primo passo, quello del nuovo DS che prelude anche per mettere le basi all'avvicendamento in panchina con Stefano Pioli. L'ex Milan è tornato a Firenze con grandi aspettative, lasciando la dorata Arabia per risposare il progetto viola, ma ha esaurito tutti i bonus concessi dalla società. Che sta valutando altri profili immediati, tra cui sono emersi due nomi importanti. Il primo è quello di Thiago Motta, a piedi dopo il divorzio con la Juventus e in attesa di sposare un progetto che lo rilanci: Firenze, in questo caso, con anche la finestra europea potrebbe rappresentare una scelta perfetta.

Poi, il clamoroso ritorno di Raffaele Palladino, che diede le dimissioni a inizio estate tra la sorpresa generale e che potrebbe ripresentarsi in panchina. Il motivo? Sarebbe ben accolto dalla piazza dopo essere diventato il tecnico del record di punti della Viola in campionato e in società non ritroverebbe proprio Pradè, il motivo – per molti – per cui avrebbe abbandonato la panchina.