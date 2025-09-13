Fiorentina-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Fiorentina-Napoli è l’anticipo del sabato sera della 3a giornata di Serie A. Il big-match tra i rinnovati viola di Pioli e i campioni in carica di Conte scatta alle 20:45. Diretta in co-esclusiva TV e streaming su DAZN e Sky.

Big match al Franchi per la 3a giornata di Serie A che vede oggi in campo Fiorentina e Napoli con in inizio della partita alle 20:45. Diretta in TV e in streaming in co-esclusiva su DAZN e su Sky.

Il Napoli campione d'Italia cerca importanti conferme dopo le prime due uscite positive e vincenti che hanno ridato agli azzurri di Conte la vetta della classifica a punteggio pieno. Ora il terzo test, delicatissimo a casa della rinnovata Fiorentina di Pioli, che ha festeggiato l'accesso alla Conference League. Anche i viola sono pronti a scrollarsi di dosso il torpore di inizio stagione: dopo due turni sono arrivati solo due pareggi e tutti attendono i primi tre punti. Di prestigio se arrivassero contro i campioni in carica.

Partita: Fiorentina-Napoli

Dove: Stadio Franchi (Firenze)

Orario: 20:45

Quando: sabato 13 settembre

Diretta TV: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Diretta streaming: DAZN, SkyGo, NOW

Competizione: 3a giornata di Serie A

Fiorentina-Napoli, dove vederla in diretta TV: i canali a pagamento

Fiorentina-Napoli, anticipo serale del sabato, valida per la terza giornata di Serie A, si potrà vedere in co-esclusiva a pagamento, sia per gli abbonati DAZN sia per quelli Sky. Nel primo caso il match rientra nel pacchetto all-inclusive di tutte le gare di Serie A: basterà una Smart TV collegata a internet e usufruire del servizio via app o sul sito di DAZN. Per gli utenti Sky, con il match che rientra nell'offerta in co-esclusiva con DAZN, tre canali a propria disposizione: Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251.

Dove vedere Fiorentina-Napoli in diretta streaming: l'orario della partita

Anche per la diretta streaming di Fiorentina-Inter, gli utenti abilitati all'esclusiva sono gli abbonati alle due piattaforme. Chi ha DAZN può usufruire dell'app dedicata per vedere la gara sui dispositivi mobile o accedere, loggandosi previo abbonamento attivo, al sito dazn.it. Per gli abbonati Sky, doppia modalità: o l'app SkyGo o il servizio via NOW.

Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A

Il Napoli a Firenze ha una certezza: la rinuncia di Rrahmani, infortunatosi e sostituito molto probabilmente da Beukema, che potrebbe fare il suo esordio in maglia azzurra. Ballottaggio aperto in difesa anche tra Juan Jesus e Buongiorno, col brasiliano leggermente favorito. In attacco, assente sempre Lukaku, dovrebbe giocare Lucca mentre Hojlund è a disposizione di Conte che ne deciderà per l'utilizzo.

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean; Piccoli.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka; Politano, De Bruyne, McTominay; Lucca