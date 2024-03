Fiorentina-Maccabi Haifa dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita di Conference League La Fiorentina si gioca il passaggio ai quarti di Conference League in casa col Maccabi Haifa. Si gioca allo stadio Artemio Franchi oggi, con fischio d’inizio alla ore 18:45. Le probabili formazioni di Italiano e Dego. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

La Fiorentina ospita il Maccabi Haifa nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2023-2024. Si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze oggi, giovedì 14 marzo 2024, con fischio d'inizio alla ore 18:45. Diretta TV e streaming su Sky e DAZN.

La partita di andata si è chiusa con un vittoria per 4-3 dei viola quasi a tempo scaduto grazie a Barak: i ragazzi di Vincenzo Italiano hanno a disposizione due risultati su tre per il passaggio del turno, mentre in caso di sconfitta andrebbero fatti i conteggi sui gol (una sconfitta di misura vorrebbe dire supplementari, con due goal di scarto la Viola sarebbe eliminata). La Viola deve mettersi alle spalle la delusione per il pari beffardo contro la Roma in campionato e concentrarsi sul passaggio del turno.

La Curva Fiesole, cuore pulsante del tifo della Fiorentina, ha espresso il suo punto di vista nei confronti del Maccabi e dei club israeliani, mettendo in discussione le restrizioni imposte per lo stadio e la disparità di trattamento da parte della UEFA nei confronti di Russia e Israele.

Partita: Fiorentina-Maccabi Haifa

Dove: stadio Artemio Franchi, Firenze

Orario: 18:45

Quando: giovedì 14 marzo 2024

Canale TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Competizione: Conference League, ritorno degli ottavi di finale

Dove vedere Fiorentina-Maccabi Haifa in diretta TV

Fiorentina-Maccabi Haifa sarà trasmessa in diretta tv sull'app di DAZN e da Sky, con canali di riferimento Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (255). Su DAZN sarà Riccardo Mancini a effettuare la telecronaca mentre su Sky toccherà a Paolo Ciarravano e Nando Orsi.

Fiorentina-Maccabi Haifa, dove vederla in streaming gratis

La partita tra Fiorentina e Maccabi Haifa sarà disponibile anche in diretta streaming sull'app di DAZN, scaricabile su tutti i dispositivi mobile, o attraverso il sito. Il match della squadra viola potrà essere seguito su Sky-Go per tutti gli abbonati alla tv satellitare, che potranno scaricare l'app sempre su dispositivi mobili. Un'alternativa è NOW, il servizio di streaming live e on-demand di Sky.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Maccabi Haifa

Vincenzo Italiano dovrebbe optare per Nzola dal 1′ con Belotti pronto dalla panchina. Beltran in veste di ‘sottopunta' e al rientro da titolare. Squalificato Milenkovic, in mezzo al campo Mandragora e Duncan.

Il Maccabi Haifa dovrà fare a meno dello squalificato Show, espulso a Budapest: al suo posto il classe 1999 Naor. Dego si affida ancora al trio offensivo formato da Khalalli, Kinda e Pierrot.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikoné, Beltran, Gonzalez; Nzola. Allenatore: Italiano.

MACCABI HAIFA (3-4-2-1): Keouf; Simic, Seck, Gherson; Khandil, Mohamed, Naor, Cornud; Khalalli, Kinda; Pierrot. Allenatore: Dego.