Roma da pazzi, fa 2-2 con la Fiorentina in pieno recupero: il gol di Llorente rovina la festa viola La Fiorentina pensava di aver ormai in pugno la partita contro la Roma e invece la squadra di De Rossi ha trovato il gol del definitivo 2-2 al Franchi grazie alla zampata di Llorente in pieno recupero.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Fiorentina pensava di aver ormai in pugno la partita contro la Roma e invece la squadra di De Rossi ha trovato il gol del definitivo 2-2 al Franchi grazie alla zampata di Llorente in pieno recupero. Un finale folle che aveva visto la squadra di Italiano sbagliare anche un rigore con Biraghi che si è fatto parare da Svilar il tiro dal dischetto. Ranieri aveva portato in vantaggio i padroni di casa nel primo tempo poi il momentaneo pareggio di Aouar prima del 2-1 di Mandragora che sembrava aver chiuso la partita. Al 94′ la sassata di Llorente fissa il punteggio finale sul 2-2.

L'esultanza di Ranieri dopo il gol dell'iniziale vantaggio viola.

Ranieri segna il gol del vantaggio viola nel primo tempo

Più Fiorentina che Roma nel primo tempo del Franchi che ha visto la viola condurre 1-0 grazie alla rete di Ranieri. Il difensore ha sfruttato l'indecisione di Ndicka in fase di posizionamento e sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha messo in rete di testa la palla dell'iniziale vantaggio dei padroni di casa. Sottil ha messo più volte in difficoltà la difesa della Roma facendo ammonire Mancini dopo 6 minuti il quale dopo poco ha anche rischiato il rosso. De Rossi ha così pensato di sostituirlo dopo poco più di mezz'ora.

La Fiorentina nel frattempo ha continuato a premere sull'acceleratore sfiorando il raddoppio con Belotti e Mandragora lasciando alla Roma pochissimo palleggio. I giallorossi sono rimasti molto schiacciati nella propria metà campo incapaci di reagire. Poco prima della fine dei primi 45 minuti, la viola sfiora ancora il gol con lo stesso ex della partita, Belotti. Il tentativo da distanza ravvicinata da parte del Gallo è però neutralizzato da Paredes che salva praticamente sulla linea di porta. Il primo tempo si chiude 1-0.

Il gol di Mandragora che decide la partita.

Di Mandragora il gol decisivo nella ripresa: Svilar pare un rigore

Il secondo tempo ricomincia subito con la Fiorentina che prova a folate di rendersi pericolosa verso la porta di Svilar. Ma la Roma non ha mollato e prima con Cristante sfiora il pareggio ma il gol arriva dopo grazie ad Aouar. Il centrocampista mette in rete di testa una palla proveniente da sinistra deviata dalla difesa viola proprio sulla testa del giocatore giallorosso. A questo punto inizia un'altra partita. Angelino pennella un cross da sinistra sul quale però non arriva in tempo Cristante per spingerla in rete.

Gol mancato e gol subito. E infatti la Fiorentina trova il gol del 2-1. Belotti sponda di testa un cross perfetto di Biraghi in area. La sfera arriva sui piedi di Rolando Mandragora che è in agguato e infila la palla alle spalle del portiere. Grande svarione di Aouar e la caduta di due difensori giallorossi che hanno facilitato la rete della viola. La Roma non reagisce e la Fiorentina ha così la possibilità di fare il tris.

L'azione del gol pazzesco di Llorente.

Paredes trattiene Belotti in area, per l'arbitro è rigore. Dal dischetto Biraghi però si fa ipnotizzare dalla parata di Svilar. Quando sembrava ormai tutto fatto per la squadra di Italiano, ecco che sugli sviluppi di un calcio d'angolo per la Roma la sponda di Ndicka diventa decisiva per dare sui piedi di Llorente un assist al bacio che vede il difensore giallorosso calciare in porta il pallone del definitivo 2-2.