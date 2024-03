De Rossi costretto a sostituire Mancini dopo l’ennesimo fallo: poco più di mezz’ora per il difensore De Rossi è stato costretto a sostituire Gianluca Mancini dopo appena mezz’ora. Il difensore giallorosso è stato ammonito a 6 minuti dall’inizio della partita e ha rischiato il rosso almeno in altre due occasioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Fiorentina e Roma arrivavano a questa sfida dopo un'intensa settimana di coppe tra Conference ed Europa League. Daniele De Rossi sapeva di poter rischiare tanto al Franchi, specie dopo l'iniziale vantaggio segnato da Ranieri. Una rete che ha innervosito i giallorossi nel primo tempo, specialmente Gianluca Mancini che è stato subito ammonito dall'arbitro dopo appena 6 minuti di gioco. Il fallo su Sottil ha portato il direttore di gara a prendere questa decisione che penalizza fortemente i capitolini e il giocatore sicuramente non libero di proseguire il resto della partita con serenità.

Continuare contro una Fiorentina così veloce e con un difensore ammonito non è il massimo. Specie se c'è da giocare praticamente una partita intera con quel giallo sulla testa. Ecco perché De Rossi ha subito pensato di porre rimedio con una situazione. Mancini non è sembrato tranquillo nel rettangolo verde e così l'allenatore dei capitolini sin dal primo momento ha fatto riscaldare Huijsen. Al minuto 12, dopo l'ennesimo fallo su Sottil del difensore e quello successivo su Belotti, De Rossi ha pensato bene di effettuare il cambio richiamando Mancini in panchina dopo appena 33 minuti.

La rabbia di De Rossi nel primo tempo di Fiorentina-Roma.

Nonostante quella sanzione presa dopo appena 6 minuti, Mancini al 12′ aveva commesso un altro fallo su Sottil. De Rossi ha deciso di spostarlo al centro della difesa, mettendo Llorente come braccetto di destra mentre ormai c'era già Huijsen pronto ad entrare. La Fiorentina è una squadra veloce e Mancini poteva essere fortemente condizionato dal giallo, ecco perché poco prima di effettuare il cambio, De Rossi ha sperato che l'arbitro non tirasse fuori il rosso allo stesso Mancini per un fallo su Belotti.

Fortunatamente per lui, nonostante le proteste del Franchi, l'arbitro ha deciso di non dare la seconda ammonizione a Mancini che a quel punto viene sostituito da De Rossi. Nervoso, il capitano della Roma, lascia il campo ad Huijsen. Il difensore di proprietà della Juventus entra in campo deciso ma non aveva fatto i conti neanche lui con la serata di grazia di Sottil. L'attaccante della viola ha infatti costretto al fallo anche il giovane centrale giallorosso che, ironia della sorta, è stato ammonito poco dopo facendo tornare De Rossi nella stessa situazione di prima.