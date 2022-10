Fiorentina-Istanbul di Conference League, dove vederla in TV e streaming su TV8, Sky o DAZN: le formazioni della partita Fiorentina-Basaksehir Istanbul si gioca oggi alle 18:45 allo Stadio Franchi di Firenze. Gara valida per il 5° turno di Conference Leage, Fase a Gironi. La partita viene trasmessa in TV e streaming sia da DAZN sia da Sky. Le ultime news sulle formazioni di Italiano ed Emre.

A cura di Alessio Pediglieri

Fiorentina-Basaksehir Istanbul si gioca oggi, giovedì 27 ottobre alle ore 18.45 allo Stadio Franchi di Firenze ed è valida per il 5° turno della prima fase a Gironi della Conference League. La gara verrà trasmessa in diretta Tv e in live streaming da DAZN e Sky.

Un momento delicatissimo per i viola di Italiano che cercheranno in Europa il riscatto dopo l'amarezza dell'ultima polemica sconfitta casalinga in campionato rimediata contro l'Inter. A Firenze si respira un clima pesante e il match di Conference League è perfetto per tornare a pensare a giocare senza ulteriori distrazioni. Il cammino in campionato è meno brillante delle aspettative con già cinque sconfitte in undici partite, ma in Europa è ancora viva la speranza di agguantare il primo posto nel Gruppo A, proprio nella sfida di questa sera contro la capolista turca, distante solo tre punti.

Probabili formazioni Fiorentina-Istanbul. Formazione di Coppa per Italiano che cambierà qualche uomo ma non l'assetto della Fiorentina, votata oramai ad un sempre più dichiarato 4-3-3. in porta ci dovrebbe essere Gollini, con Jovic che dovrebbe partire dal 1′ supportato da Ikoné e Kouamè mentre coppia difensiva centrale dovrebbero essere Milenkovic e Igor. Per il Basaksehir di Emre, modulo speculare con il tridente che dovrebbe essere affidato a Turuc e Gurler sui lati con al centro Okaka.

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Duncan; Ikone, Jovic, Kouamé.

Basaksehir (4-3-3): Sengezer; Junior, Ndayishimiye, Duarte, Kaldirim; Aleksic, Biglia, Ozcan; Turuc, Okaka, Gurler.

Partita: Fiorentina-Basaksehir Istanbul

Quando si gioca: giovedì 27 ottobre 2022

Dove si gioca: stadio Franchi, Firenze

Orario: 18:45

Canale TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, Sky-Go, NOW

Competizione: Conference League, 5a giornata

Fiorentina-Istanbul, dove vederla in diretta TV

Fiorentina-Basaksehir Istanbul si gioca questa sera alle 18:45 e sarà trasmessa in diretta TV sia da DAZN sia da Sky. Nel primo caso sarà sufficiente una Smart Tv collegata a internet anche attraverso una console di gioco (ad esempio una PlayStation) e utilizzare l'app dedicata per vedere la partita di Conference League. Gli abbonati DAZN la potranno seguire con la telecronaca di Pierluigi Pardo coadiuvato da Manuel Pasqual per il commento tecnico. Gli utenti Sky hanno due canali satellitari a disposizione per vedere la diretta: Sky Sport Football (203) e Sky Sport (253). In questo caso, il commento sarà affidato alla coppia Massimo Marianella-Giancarlo Marocchi.

Dove vedere Fiorentina-Basaksehir Istanbul in diretta streaming

Anche online è possibile vedere la partita tra Fiorentina e Basaksehir Istanbul, sia per gli abbonati DAZN sia per quelli di Sky. Nel primo caso, essenziale utilizzare l'app dedicata per il servizio di streaming sui devices (tablet e smartphone) mentre da pc è possibile collegarsi direttamente al sito ufficiale di DAZN. Per gli abbonati Sky, si può utilizzare l'app SkyGo o usufruire del servizio on demand di NOW.

Fiorentina-Basaksehir Istanbul le probabili formazioni

Italiano proverà a vincere per prendersi la vetta del girone e per farlo metterà in campo le qualità di Jovic e la spinta in attacco di Ikonè e Kouamè. Per Emre, che avrà a disposizione due risultati su tre per gestire la classifica, modulo speculare ai viola, con il 4-3-3.

