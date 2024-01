Fiorentina-Inter dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Fiorentina-Inter è il big match della 22ª giornata di Serie A che si gioca oggi alle 20:45. Partita trasmessa in diretta tv e in streaming su Dazn. Le ultime news sulle formazioni di Italiano e Inzaghi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La 22ª giornata di Serie A propone il big match Fiorentina–Inter, che si gioca oggi alle 20:45 al Franchi e sarà trasmesso in diretta tv su Dazn. Entrambe reduci dall'esperienza in Supercoppa italiana (Viola eliminati dal Napoli, nerazzurri vittoriosi in finale al 91° con Lautaro), tornano in campionato con la necessità di fare punti.

Dopo il 2-2 con l'Udinese la squadra di Italiano deve difendere il quarto posto che vale il piazzamento per la Champions. La formazione di Inzaghi, che ha rifilato la ‘manita ‘ al Monza, non può perdere punti preziosi nel duello a distanza per lo scudetto con la Juventus, al momento in vetta a +1. E se Allegri punzecchia ancora gli interisti definendoli "Djokovic" rispetto alla sua squadra che ha freschezza giovanile di "Sinner", non c'è migliore replica che lasciar parlare il campo per arrivare allo scontro diretto tra due settimane nelle migliori condizioni possibili e poi piazzare la stoccata nel recupero con l'Atalanta.

Come arrivano Fiorentina e Inter al match? I toscani devono rinunciare a Biraghi (squalificato), tra le fila dei nerazzurri mancheranno Barella e Calhanoglu, pure loro fermati dal giudice sportivo.

Partita: Fiorentina-Inter

Quando si gioca: domenica 28 gennaio 2023

Orario: 20:45

Dove si gioca: stadio Franchi, Firenze

Canale TV: Dazn

Diretta streaming: Dazn, Zona Dazn su Sky

Competizione: Serie A, 22ª giornata

Dove vedere Fiorentina-Inter in TV su Sky o DAZN

Fiorentina-Inter sarà visibile in diretta tv su Dazn (ma solo per abbonati). Per vederla si potrà utilizzare una smart tv oppure adattando le tv tradizionali con dispositivi alternativi come console per videogiochi, Google Chromecast o Amazon Firestick. Gli abbonati a Sky, se hanno ativato il servizio Zona Dazn, potranno assistere all'incontro sintonizzandosi sul canale 214, Zona Dazn. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo, Marco Parolo contribuirà con il commento tecnico.

Fiorentina-Inter, dove vederla in streaming

Fiorentina-Inter sarà trasmessa (sempre per abbonati) anche in diretta streaming su Dazn. Si potrà vedere la partita attraverso la app oppure previo collegamento diretto al sito. Non ci sarà alcuna possibilità di vedere l'incontro su Sky Go né su NOW. I dispositivi da utilizzare sono quelli tradizionali (pc, smartphone, tablet, notebook).

Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter

Nella Fiorentina che oggi affronta l'Inter non ci sarà Biraghi (squalificato), Sottil prenderà il posto di Nico Gonzalez. Difesa a tre imperniata su Martinez Quarta, Milenkovic e Ranieri. In attacco Beltran sarà supportato da Ikoné e Bonaventura. Nerazzurri senza Barella e Calhanoglu a centrocampo: al loro posto ci sono Asllani e Frattesi. Inzaghi recupera Bastoni ma De Vrij è favorito così come Darmian rispetto a Dumfries.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran. Allenatore: Italiano.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Inzaghi.