Fiorentina-Empoli di Coppa Italia si gioca? Parla il presidente Corsi: “Non ci opporremmo ad un rinvio” Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato di quanto accaduto a Edoardo Bove e ha espresso vicinanza alla Fiorentina in merito alla possibilità di rinviare la partita di Coppa Italia in programma per mercoledì 4 dicembre 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Edoardo Bove sta meglio, e questo è quello che conta di più. Intanto, dopo il rinvio di Fiorentina-Inter, che con tutta probabilità di recupererà nel 2025, sono molti gli interrogativi sul derby toscano di Coppa Italia tra la Viola e l'Empoli in programma per mercoledì 4 dicembre 2024.

La decisione sarà il tema di discussione di oggi, lunedì 2 dicembre, nel consiglio straordinario di Lega: non è chiaro se la società gigliata farà una richiesta ufficiale ma la cosa non stupirebbe per la situazione che si è venuta a creare da qualche ora.

Fiorentina-Empoli, possibile rinvio in Coppa

Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato di quanto accaduto ieri a Edoardo Bove e su un possibile rinvio del match di Coppa Italia a Radio Bruno ha dichiarato:

È stato qualcosa di scioccante per tutti, non solo per chi tifa Fiorentina: anche da qui ci siamo attivati subito per ricevere notizie il prima possibile. Ho parlato stamattina con i miei medici all'Empoli per avere qualche spiegazione in più su quanto è successo a Bove. Quanto alla partita di mercoledì, noi ci dobbiamo solo adeguare alle decisioni: se la Fiorentina dovesse chiedere il rinvio della partita, non avremmo assolutamente nulla in contrario.

Bove è stato estubato, è sveglio e risponde con lucidità

In mattinata sono arrivate notizie confortanti dall’Ospedale Careggi di Firenze, dove si trova ricoverato Edoardo Bove in seguito al malore che lo ha colpito nei primi minuti di Fiorentina-Inter. Il calciatore è stato estubato, è lucido e risponde alle domande che gli vengono poste.

La designazione per Fiorentina-Empoli: l'arbitro sarà Giua

È stata già ufficializzata la designazione per la gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2024/2025 tra Fiorentina ed Empoli: arbitro sarà Giua, gli assistenti Mondin e Di Monte e come Quarto Uomo Arena. Al VAR è stato scelto Meraviglia e come aVAR Di Paolo.