Come sta Bove dopo il malore in Fiorentina-Inter: "È in sedazione farmacologica in terapia intensiva" La Fiorentina ha pubblicato un comunicato ufficiale circa le condizioni di Edoardo Bove a seguito del malore durante la sfida contro l'Inter. Una nota condivisa dall'Azienda Ospedaliera di Careggi: "Si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva".

A cura di Fabrizio Rinelli

Dopo alcune ore di silenzio, di attesa e di angoscia, la Fiorentina ha pubblicato sui propri canali ufficiali un bollettino sulle condizioni di Edoardo Bove dopo quanto accaduto nel match contro l'Inter. Una nota condivisa con l'Azienda Ospedaliera di Careggi. "ACF e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara #FiorentinaInter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva".

La nota della viola prosegue: "Bove è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso e i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Sarà rivalutato nelle prossime 24h". L'esclusione di danni è già una buona notizia per Bove. Le condizioni del giocatore saranno rivalutate nel corso delle prossime 24 ore per capire anche cosa abbia provocato il malore al giocatore.

Dovrebbe dunque trattarsi di coma indotto farmacologicamente in maniera temporanea in modo da permettere al corpo di riposarsi e guarire più velocemente. Bove aveva perso conoscenza al minuto 16 della sfida tra Fiorentina e Inter. In campo c'è stato immediatamente l'intervento dei medici prima del trasporto in del giocatore in ospedale con l'ambulanza. Nel tragitto dal Franchi allo stesso ospedale, Bove respirava autonomamente per poi riprendere conoscenza. Da capire davvero adesso cosa sia accaduto a un ragazzo di poco più di 20 anni.

Il messaggio del presidente Commisso per Bove

La partita è stata così rinviata a data da destinarsi. "Forza Edoardo, siamo con te. Sei un ragazzo forte e con un grande carattere". Questa la nota a firma del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, che ha espresso il proprio sostegno a Bove, ricoverato all'ospedale Careggi. Il patron della viola insieme alla moglie Catherine e alla sua famiglia "è in costante collegamento con Firenze dagli Stati Uniti per supportare Edoardo e i suoi familiari" come si evince dalla nota ufficiale pubblicata sul sito della Fiorentina.