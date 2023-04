Finito il calvario per Alberto Zaccheroni: l’allenatore torna a casa dopo oltre due mesi in ospedale Buone notizie su Alberto Zaccheroni: l’allenatore 70enne a oltre due mesi dall’operazione d’urgenza alla testa dopo una brutta caduta ha lasciato l’ospedale per far rientro a casa.

A cura di Michele Mazzeo

È terminato il lungo calvario per l'allenatore Alberto Zaccheroni che è stato dimesso dall'ospedale Marconi di Cesenatico ed ha potuto fare rientro a casa dopo oltre due mesi. Il 70enne romagnolo era stato infatti sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena lo scorso 10 febbraio a causa di un gravissimo trauma cranico rimediato per una bruttissima caduta in casa avvenuta, come già spiegato da lui stesso, mentre teneva in braccio la sua cagnolina.

L'ex tecnico di Milan, Venezia, Bologna, Udinese, Lazio, Inter, Torino, Juventus e Giappone era difatti stato trovato privo di sensi steso sul pavimento dalla moglie Franca e dalla nuora che avevano immediatamente chiamato i soccorsi giunti tempestivamente presso l'abitazione. Dopo la corsa disperata in ospedale e la delicata operazione ‘Zac' era stato ricoverato per quasi un mese nel reparto di terapia intensiva del nosocomio cesenate prima di essere trasferito, lo scorso 9 marzo, all'ospedale Marconi di Cesenatico per la riabilitazione.

Oggi, a distanza di 70 giorni da quell'incidente domestico che aveva messo in apprensione la sua famiglia, i suoi amici e tutto il mondo del calcio, Alberto Zaccheroni ha potuto lasciare l'ospedale e far rientro a casa facendo sapere di stare "benino" adesso secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Ansa. Prima di lasciare la struttura però l'allenatore classe '53 ha voluto ringraziare tutti i medici che si sono presi cura di lui in questa sua lunga degenza all'ospedale di Cesenatico e quelli che invece lo hanno aiutato ad affrontare questo brutto periodo all'ospedale Bufalini di Cesena.