Juventus Next Gen-Vicenza oggi in finale Coppa Italia Serie C, dove vederla in TV e streaming: orario e canale Juventus Next Gen Vicenza si sfidano oggi nella finale di andata della Coppa Italia di Serie C: calcio d’inizio alle ore 20:30, diretta TV in chiaro su RaiSport e in streaming su RaiPlay. Le ultime news sulle formazioni di Brambilla e Modesto.

A cura di Fabrizio Rinelli

Juventus Next Gen affronta il Vicenza nella partita di andata della finale Coppa Italia di Serie C. La sfida tra la squadra allenata da Massimo Brambilla e quella di Francesco Modestro, si giocherà oggi, giovedì 2 marzo all'Allianz Stadium di Torino, con calcio d'inizio in programma alle ore 20:30. La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai Sport – canale 57 del digitale terrestre – e in streaming su RaiPlay. Il ritorno in casa dei veneti invece si disputerà il prossimo 11 aprile. I bianconeri arrivano a questa sfida dopo aver battuto Lecco, FeralpiSalò, Sangiuliano City, Padova e Foggia mentre i biancorossi sono arrivati a questa finale sbarazzandosi di Virtus Verona, Arzignano, Rimini, Viterbese e Virtus Entella.

Una sfida interessante che vedrà soprattutto la sfida tra i vari Iocolano e Pecorino contro Rolfini e Stoppa. Le due squadre sono anche inserite nello stesso girone di Serie C, ovvero il gruppo A, in cui il Vicenza occupa il quinto posto in classifica con 47 punti a -4 dalla Pro Sesto capolista mentre i bianconeri sono fermi a 38 punti in undicesima posizione. Qui tutte le informazioni su dove vedere in diretta tv e streaming la partita e sulle probabili formazioni che schiereranno in campo i due allenatori.

Dove vedere Juventus Next Gen-Vicenza in TV e streaming

Juventus NextGen-Vicenza sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport in chiaro sul canale 58 del digitale terrestre e al 227 su Sky. La partita sarà inoltre visibile su Eleven Sports fruibile anche su DAZN che è a sua volta disponibile tramite app su Smart tv.

Juve U23-Vicenza, dove vederla in streaming

In streaming invece la partita sarà disponibile sull'app di RaiPlay o attraverso il collegamento al canale di RaiSport tramite pc o dispositivi mobili. La finale d'andata di Coppa Italia di Serie C sarà disponibile in streaming anche sulla piattaforma di Eleven Sports attraverso dispositivi mobili – previo abbonamento – così come sull'app di DAZN fruibile anche in questo caso su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Finale Coppa Italia Serie C, le probabili formazioni di Juventus Next Gen-Vicenza

La Juventus di Brambilla non dovrebbe cambiare molto rispetto alla semifinale di ritorno contro il Foggia. I bianconeri potrebbero scendere in campo con Crespi in porta nel 3-4-2-1 di partenza con Poli, Huijsen e Riccio in difesa. A centrocampo Turricchia, Baseggio, Barrenechea e Barbieri con Iocolano e Sekulov alle spalle dell'unica punta Pecorino.

Nel Vicenza invece anche Modesto potrebbe rispondere con un 3-4-2-1 in cui davanti a Iacobucci in porta ci sarà una retroguardia formata da Corradi, Pellich e Pasini. Begic, Zonta, Ronaldo e Oviszach a centrocampo con Stoppa e Della Morte alle spalle dell'unica punta Rolfini.

Juventus NextGen (3-4-2-1): Crespi; Poli, Huijsen, Riccio; Turricchia, Baseggio, Barrenechea, Barbieri; Iocolano, Sekulov; Pecorino. All. Brambilla.

Vicenza (3-4-2-1): Iacobucci; Corradi, Pellich, Pasini; Begic, Zonta, Ronaldo, Oviszach; Stoppa, Della Morte; Rolfini. All. Modesto.