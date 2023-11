Finale Copa Libertadores 2023 dove vederla, Boca Juniors-Fluminense in TV e streaming: orario e formazioni Questa sera andrà in scena la finale di Copa Libertadores con lo scontro tra Boca Juniors e Fluminense: dove vedere la partita e le ultime novità sulle scelte degli allenatori.

A cura di Ada Cotugno

La Copa Libertadores è giunta all'ultimo atto che andrà in scena a Rio de Janeiro: saranno Boca Juniors e Fluminense a contendersi la vittoria della coppa più importante del Sudamerica, in una finale che ha già generato tensioni prima ancora del fischio d'inizio dell'arbitro.

Gli argentini, guidati dai gol di Edinson Cavani, non hanno mai vinto nessuna partita nella fase a eliminazione diretta: nelle sei partite che hanno impreziosito il loro percorso hanno sempre pareggiato per poi trionfare ai calci di rigore, una condizione particolare che gli ha permesso di staccare il pass per la finale tra mille emozioni. E adesso la speranza è quella di mettere in bacheca la settima Libertadores della loro storia, un trofeo che gli manca dal 2007 e che hanno sfiorato per due volte negli ultimi anni con le finali perse nel 2012 e nel 2018.

Dall'altra parte il cammino del Fluminense è stato più netto, completato dalla grande rimonta nel derby brasiliano contro l'Internacional in semifinale. E in caso di vittoria finale sarebbe l'ennesimo trionfo del Brasile che ha messo le mani sulla Libertadores per cinque volte nelle ultime sei edizioni, un dominio netto e incontrastato negli ultimi anni.

Boca Juniors-Fluminense, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita

La finale della Copa Libertadores 2023 si giocherà questa sera, 4 novembre, alle ore 21:00 italiane (le 17:00 in Brasile) allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro. Per l'occasione il Boca sfodererà la sua formazione migliore, con Merentiel al posto di Benedetto che non è in piena forma per affiancare Cavani. Valentini recuperato sostituisce Rojo squalificato per l’espulsione in semifinale. Il Fluminense recupera Felipe Melo che è rimasto in dubbio fino all’ultimo secondo a causa di qualche acciacco fisico.

BOCA JUNIORS (4-4-2): Romero; Advincula, Figal, Valentini, Fabra; Medina, Pol Fernandez, Equi Fernandez, Barco; Merentiel, Cavani. All. Almiron

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Alexander; Arias, Ganso, Keno; Cano. All. Fernando Diniz

Dove vedere Boca Juniors-Fluminense in diretta TV

Non sarà disponibile la diretta televisiva per la finale di Copa Libertadores. Non sarà quindi possibile guardare Boca Juniors-Fluminense su Sky, DAZN oppure in chiaro dato che nessuna emittente televisiva ha acquistato i diritti del torneo.

Boca Juniors-Fluminense dove vederla in streaming

La finale tra Boca Juniors e Fluminense sarà visibile in streaming attraverso MOLA: gli abbonati potranno assistere all'ultimo atto della Libertadores attraverso il pc o scaricando l'applicazione su uno dei dispositivi supportati.