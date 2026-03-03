Filipe Luis vince 8-0 e viene esonerato dal Flamengo: cosa c’è dietro l’epilogo a sorpresa

Vincere una partita con un risultato esagerato e venire esonerati. È accaduto questo a Filipe Luis, l'allenatore licenziato dal Flamengo dopo una vittoria per 8-0. Le tempistiche sono certo curiose, anche se il destino dell'ex esterno di Atletico Madrid e Porto sembrava segnato con buona pace del suo status di secondo allenatore più vincente della storia della squadra rossonera.

Filipe Luis esonerato dopo la vittoria 8-0 con il Flamengo

Il successo sul Madureira è stato certamente clamoroso in termini di risultato, anche se prevedibile. La qualificazione alla finale del Campionato Carioca non è bastata a Filipe Luis che dopo il match ha ricevuto il benservito da parte del consiglio d'amministrazione. Nemmeno il tempo di celebrare il successo ed ecco il comunicato ufficiale per formalizzare la separazione con Filipe Luis, ma anche con i suoi più stretti collaboratori.

Perché Filipe Luis è stato licenziato dal Flamengo

Il motivo di questa scelta è legato a quanto accaduto prima del roboante 8-0 con la perdita della Supercoppa contro il Corinthians e della Recopa Sudamericana contro il Lanus. Al di là dei comunicati di facciata ("Il Club de Regatas do Flamengo informa che, a partire da questo martedì, Filipe Luís non sarà più a capo della squadra professionistica. Insieme a lui, lasciano il club anche Ivan Palanco (vice allenatore) e Diogo Linhares (preparatore fisico). Il Flamengo ringrazia l'ex giocatore e allenatore Filipe Luís per tutto ciò che ha realizzato e condiviso durante questo percorso. Il club gli augura successo e buona fortuna per il prosieguo della sua carriera professionistica"), pesa e non poco il peggior inizio di stagione degli ultimi 10 anni.

Un rendimento che ha rovinato quanto di buono fatto dall'ex calciatore che lascia dunque la squadra dopo 101 partite e con una percentuale di successi di quasi il 70%. Nella sua esperienza da tecnico, la prima in carriera, l'ex terzino ha conquistato la bellezza di cinque titoli ovvero Copa do Brasil 2024, Supercopa 2025, Carioca 2025, Libertadores 2025 e Brasileirão 2025. Il suo Flamengo ha addirittura sfiorato anche il successo in Coppa Intercontinentale, arrendendosi solo in finale ai rigori contro il PSG. Questo però non è bastato, anche perché nel calcio non si vive di ricordi e anche un 8-0 può non bastare per salvare la panchina.