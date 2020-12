La FIGC ha disposto che i calciatori nella stagione sportiva 2020-2021 potranno giocare al massimo con tre società gare ufficiali, invece che con due società, com'è stato negli ultimi decenni. L'organo che gestisce il calcio italiano ha applicato una circolare della FIFA, che ha modificato alcune norme in quest'annata così particolare e senz'altro condizionata dalla pandemia. Questo il comunicato della FIGC:

DEROGA ART. 95 NOIF. Importante deroga all’art. 95 delle NOIF: preso atto di una precedente circolare FIFA (n° 1720/11.6.2020), la FIGC ha disposto che, per la stagione 2020/21, un calciatore “professionista” o “giovane di serie” possa tesserarsi, a titolo definitivo o a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società e giocare in gare ufficiali per tre società. Pertanto, rispetto a quanto normalmente consentito dalle NOIF, le squadre con le quali “professionisti” e “giovani di serie” potranno scendere in campo passano, per la stagione in corso, da due a tre.

Cosa cambia nel calciomercato con la deroga dell'articolo 95

La FIGC applicando una circolare della FIFA dà il là alla possibilità per i calciatori professionisti e dilettanti di poter effettuare tesseramenti per tre squadre diverse nella stagione attuale, rispetto ai canonici due tesseramenti consentiti. Cosa cambia nel calciomercato con questa regola? Tanto per quei calciatori che hanno iniziato la stagione con una squadra e hanno cambiato casacca prima del 5 ottobre, l'ultimo giorno di mercato. Facciamo un esempio. Il portiere Robin Olsen ha iniziato la stagione da tesserato per la Roma e poi sul finire del mercato autunnale è passato all'Everton. Con le precedenti norme non avrebbe potuto più cambiare squadra fino al termine della stagione, ma adesso lo svedese, come tutti quelli che hanno fatto questo percorso in autunno, può in linea teorica essere ceduto a una terza squadra a gennaio.