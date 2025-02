video suggerito

Feyenoord-Milan, le probabili formazioni in Champions: i titolari di Conceicao Feyenoord-Milan si gioca questa sera alle 21:00 al De Kuip di Rotterdam, gara valida come andata dei playoff di Champions League. Conceiçao ripartirà dalle conferme di Joao Felix, Walker e soprattutto dall’ex di turno, Santiago Gimenez. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Milan di Sergio Conceiçao si appresta a sfidare il Feyenoord nella gara d'andata di Champions League valida per i playoff. I rossoneri scendono in campo oggi, mercoledì 12 febbraio alle 21:00 al De Kuip di Rotterdam, con diretta TV e in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video.

Dal mercato invernale è rinato un Milan diverso, decisamente più convinto nei propri mezzi e di una qualità superiore al precedente. Non lo dicono solamente i risultati ma anche i giocatori di livello che sono giunti sotto la Madonnina rossonera: Gimenez e Joao Felix in avanti, Sottil e Bondo a centrocampo, Walker in difesa. Per Conceiçao una possibilità ulteriore per poter fare bene anche nella Coppa regina e prendersi gli ottavi di finale, distanti due partite contro il Feyenoord in un incrocio che il destino ha regolato a una manciata di giorni dal passaggio dall'Olanda in Italia di Gimenez.

Feyenoord-Milan è la gara di andata dei playoff di Champions League, che si gioca alle 21:00 a Rotterdam, in attesa del tutto per tutto a San Siro, per il ritorno in programma il prossimo 18 febbraio alle 18:45. In palio una finestra sugli ottavi dove potrebbe anche accadere un altro incrocio ad altissima gradazione, contro l'Inter già qualificata.

Partita: Feyenoord-Milan

Dove: De Kuip (Rotterdam)

Quando: mercoledì 12 febbraio 2025

Orario: 21:00

Diretta TV: Amazon Prime Video

Diretta streaming: Amazon Prime Video

Competizione: Champions League (playoff andata)

Come arriva il Milan: la probabile formazione

I rossoneri arrivano da due successi consecutivi contro la Roma in Coppa Italia e l'Empoli in campionato, dopo il pareggio con l'Inter e vogliono portarsi subito in vantaggio per poi poter amministrare al ritorno. Sérgio Conceicao potrebbe comunque rivoluzionare la squadra in Coppa dopo il successo contro l'Empoli.

In porta il solito Mike Maignan, mentre in difesa confermato il già ottimo Kyle Walker con Theo Hernandez sull'altra fascia e al centro il rinato Pavlovic con Tomori. Fofana e Reijnders in mediana in linea bassa a copertura del reparto arretrato, con Musah e Jimenez che non saranno disponibili. In avanti, trequatisti che potrebbero composti da Rafa Leao e Pulisic con Joao Felix al centro. Davanti? L'ex di turno: Santiago Gimenez.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. Allenatore: Sergio Conceiçao.

La probabile formazione del Feyenoord

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Hwang, Milambo; Paixao, Carranza, Moussa. Allenatore: Pascal Bosschaart.