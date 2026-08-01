Festa Centenario Napoli dove vederla oggi in TV e streaming: orario e diretta

Il Napoli, oggi sabato 1 agosto, celebra i suoi 100 anni. Il club partenopeo ha organizzato una grande festa visibile in TV su Sky e in streaming sul canale ufficiale del Napoli su YouTube.

Oggi il Napoli festeggia 100 anni. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha organizzato una grande festa, con tutti i crismi con attori e musicisti, ma anche, o meglio soprattutto con calciatori di ieri e di oggi. Una festa popolare che sarà trasmessa anche in diretta TV. Sky manderà in onda l'evento, naturalmente per i suoi abbonati. Ma la si potrà seguire anche in modo integrale sul canale YouTube del Napoli, dunque gratuitamente e in streaming.

Dove vedere la festa del centenario del Napoli in diretta TV e streaming

Una grande festa popolare. A Napoli ci sarà una ‘Processione Azzurra' che partirà da Piazza Carità e arriverà fino a Piazza del Plebiscito, dove si terrà un grande evento con stelle del calcio e dello spettacolo, tutta di anima o trascorsi partenopei. Sky Sport Calcio (canale 202) trasmetterà ‘Napoli 100‘ e lo farà per abbonati. Sul canale YouTube del SSC Napoli invece gratis si potrà seguire la serata evento in streaming, o in TV per i possessori di Smart TV. Streaming per abbonati anche con Sky Go e NOW.

I grandi ospiti di Napoli 100, la celebrazione dei 100 anni del Calcio Napoli

Vecchie glorie. Calciatori che hanno lasciato il segno come Krol e Careca, ma anche Alemao e Bruscolotti oltre al grande ritorno di Marek Hamsik. Ma ci sarà anche chi fa battere il cuore adesso ai tifosi partenopei e cioè le stelle del Napoli di oggi: McTominay, De Bruyne, capitan Di Lorenzo, Neres, Vergara e Mazzocchi, con loro il tecnico Allegri. La serata sarà condotta da Serena Autieri e Alessandro Siani.

Il programma della festa Napoli 100

Si comincia alle 19:26, orario non puramente casuale. Si ricorderà così l'anno di nascita, il 1926. I rintocchi delle campane di cento chiese della città daranno il via al corteo che partirà da Piazza Carità e arriverà a Pizza del Plebiscito passando per la centralissima Via Toledo. Attori, ballerini e musicisti animeranno la passeggiata ripercorrendo le tappe fondamentali di questi cento anni. Alle 20:45 dovrebbe partire ufficialmente la serata a Piazza del Plebiscito, dove 50.000 persone potranno seguire l'evento, che durerà circa due ore. Poi la grande attesa fino ai fuochi d'artificio alla mezzanotte.