Ferrieri Caputi nella storia, designata per i Mondiali femminili: è la seconda arbitra italiana

C'è grande attesa per l'esordio della Nazionale Italiana ai Mondiali femminili 2023 in corso in Australia e Nuova Zelanda ma oltre alle ragazze di Milena Bertolini ci sono anche le direttrici di gara Maria Sole Ferrieri Caputi e Francesca Di Monte a portare in alto il tricolore.

Ferrieri Caputi è stata designata per arbitrare Giappone-Costa Rica, incontro del girone C che si disputerà mercoledì prossimo, ovvero il 26 luglio.

La 32enne nei mesi scorsi era stata segnalata per essere stata la prima donna nella storia dell'AIA a dirigere una gara tra nazionali maschili maggiori, quando venne designata per la gara amichevole tra Germania e Perù.

Prima dell'arbitra livornese solo una sola direttrice di gara italiana aveva diretto partite del Mondiale donne: si tratta di Carina Vitulano, che nel 2015 arbitrò Corea del Sud-Costa Rica e Stati Uniti-Cina. Un'altra assistente presente al massimo torneo per nazionale è stata Cristina Cini, impiegata come guardalinee nel 2007 e nel 2011.

Un altro traguardo importante per Ferrieri Caputi, che a ottobre del 2002 per la prima volta aveva diretto una gara di Serie A (Sassuolo-Salernitana) e nello stesso mese venne indicata per due gare della fase a gironi del Mondiale Under-17 femminile in India. A gennaio è stata designata per la prima volta di una terna arbitrale tutta al femminile in Coppa Italia: diresse Napoli-Cremonese, gara valida per gli ottavi di finale.

La conferma è arrivata anche dai canali ufficiali dell'AIA: "Prima designazione per l'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi e l'assistente Francesca Di Monte al Campionato Mondiale femminile in corso in Australia e Nuova Zelanda. Le due italiane scenderanno in campo mercoledì 26 luglio per la partita Giappone-Costa Rica".

Tra i rappresentanti dell'AIA nella Coppa del Mondo che si sta giocando è presente anche Massimiliano Irrati come addetto alla VAR.

