Feroce reazione di Donnarumma al gol del Lione contro il PSG: dà una lezione a Mikautadze

A cura di Alessio Pediglieri

Gigio Donnarumma è tornato titolare nella sfida di Ligue 1 del PSG contro il Lione di domenica 15 dicembre ma il momento del portiere della Nazionale italiana è più che complesso e la tranquillità è subito venuta meno in occasione della rete siglata da Mikautadze che ha accorciato le distanze sui parigini 2-1 sul finire del primo tempo: di fronte al comportamento dell'attaccante georgiano, Donnarumma ha avuto una reazione dura e immediata impartendogli una lezione di fair play.

Cos'è successo tra Donnarumma e Mikautadze

Segnare va bene, anche subire un gol con un pallonetto irridente e beffardo che rimette in gioco la partita chiusa sul 2-0 e che passa sul 2-1 al 40′ del primo tempo. Ma ciò che è inaccettabile è prendersi anche gli sberleffi avversari. E' ciò che è accaduto durante PSG-Lione di Ligue 1 quando al 40′ Mikautadze ha trovato la verticalizzazione perfetta in area parigina fulminando la difesa e superando Donnarumma con un tocco sotto a scavalcare il portiere in uscita.

Per poi raccogliere il pallone in rete e tornare velocemente a centrocampo, non prima di aver sorriso in faccia al proprio avversario: Donnarumma ha perso la pazienza, ha fermato con un mezzo laccio californiano Mikautadze scaraventandolo prima a terra e poi ponendosi minaccioso di fronte, puntando ripetutamente vicino al naso dell'attaccante. Sfiorando la rissa con l'intervento perentorio dell'arbitro e degli altri giocatori in campo che hanno sedato gli animi. Il tutto poi si è risolto con un abbraccio tra i due a far calare la tensione.

I cori omofobi, gara stoppa: tifosi del PSG contro i giocatori

In una atmosfera incandescente al Parco dei Principi perché il clima generale attorno al PSG non è dei più tranquilli anche da parte della tifoseria parigina verso la propria squadra. La gara contro il Lione ha infatti subito un'interruzione a causa dei costanti insulti e cori omofobi cantanti dagli spalti. Davanti alla decisione dell'arbitro di richiamare all'ordine lo stadio, anche gli stessi giocatori di Luis Enrique hanno provato a calmare la tifoseria più calda, prendendosi per risposta un sonoro "non ce ne frega niente".