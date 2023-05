Fernando Torres insultato dai tifosi del Real Madrid non resta zitto: “Ora vieni qui, pagliaccio” L’ex attaccante del Liverpool, oggi sulla panchina dell’Atletico Madrid Juvenil A, è stato protagonista di una rissa in campo con l’ex difensore Arbeloa (tecnico del Real Madrid Juvenil A) e poi di un battibecco coi tifosi blancos.

Ferando Torres esce dal campo: espulso, ha un battibecco coi tifosi del Real Madrid.

Il faccia a faccia con Arbeloa (ex compagno di squadra a Liverpool), gli spintoni e qualche parola di troppo (di quelle che si dicono quando l'adrenalina prende il sopravvento) poi il battibecco con i tifosi. Fernando Torres abbandona il campo rosso di rabbia e per il cartellino che l'arbitro gli sventola sotto il naso per la (quasi) rissa con il tecnico avversario.

El niño, che dalle fattezze odierne ha subito una trasformazione alla Hulk per la possanza che mostra, attualmente è l'allenatore dell'Atletico Madrid Juvenil A, mentre l'ex difensore dei Reds sull'altro lato della barricata, alla guida del Real Madrid Juvenil A. Le squadre si sono incontrate nei quarti di finale della Division de Honor Juvenil, ai colchoneros serviva vincere e farlo con un buon margine di gol (senza incassarne) per ribaltare la sconfitta dell'andata (2-0). Il risultato di 2-2 nei supplementari li ha eliminati premiando i blancos (4-2 complessivo).

La rivalità del derby della capitale spagnola ha acceso gli animi anche nell'ambiente dell'Under 19. È sempre una gara speciale, non importa quali siano la categoria o i protagonisti: la sfida tra Atletico e merengues è da "sangue che ribolle nelle vene".

Cosa è successo tra Torres e Arbeloa? Alcuni video condivisi in Rete spiegano qual è stato il livello del confronto tra i due. Sono arrivati faccia a faccia sulla linea laterale. E quando l'ex attaccante s'è trovato Arbeloa a un palmo dal naso lo ha allontanato dandogli uno spintone. Cartellino giallo per il tecnico madrileno, espulsione per quello dei colchoneros autore del brutto gesto che ha scatenato anche la reazione delle panchine. "Ti faccio saltare la testa" avrebbe urlato el niño. Per nulla intimorito, l'avversario avrebbe risposto a muso duro: "Quando vuoi!". Non hanno avuto il tempo di dirsi (o darsi) altro, sono stati separati e sanzionati.

Torres era infuriato, ha continuato a sfogare la propria rabbia mentre abbandonava il terreno di gioco. Era finito nel mirino dei tifosi del Real Madrid per il suo atteggiamento, per il comportamento dei suoi calciatori. Fatto oggetto di insulti e provocazioni, l'ex punta s'è lasciato andare urlando "ora vieni qui, pagliaccio!". Ha gesticolato in maniera evidente, tenuto lo sguardo fisso verso gli spalti quasi sfidando chi lo attaccava. Furibondo e sconfitto sui titoli di coda.