Fenerbahce-Lazio, dove vedere l’amichevole in TV e streaming: orario e formazioni della partita

La Lazio scende in campo per la prima amichevole internazionale e sfida il Fenerbahçe: le squadre di Maurizio Sarri e José Mourinho si affronteranno questa sera alle ore 19:30 all'Ulker Stadyum di Istanbul con diretta TV e streaming su DAZN.

I biancocelesti si preparano per la stagione 2025-2026 con una nuova amichevole dopo i test contro la formazione Primavera e l’Avellino: la formazione di Sarri vola in Turchia per affrontare il Fener di Mourinho. Oltre ad essere il primo test internazionale, si tratta di una prova più impegnativa per la formazione biancoceleste rispetto alle precedenti: dopo le prime settimane di lavoro la Lazio inizia a provare e mettere a frutto le cose provate nelle sedute tattiche di Sarri.

La squadra capitolina, che ha vissuto un'estate a dir poco travagliata con il blocco del mercato, ha un programma fitto di amichevoli prima dell'esordio in campionato in casa del Como: il 2 agosto affronterà il Galatasaray; il 9 agosto scenderà in campo contro il Burnley e l'ultimo test prima dell'inizio dell'annata calcistica sarà contro l'Atromitos il 16 agosto.

Partita: Fenerbahçe-Lazio

Quando: mercoledì 30 luglio 2025

Orario: 19:30

Dove: Ulker Stadyum, Istanbul

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: amichevole

Dove vedere Fenerbahçe-Lazio, in diretta TV e in streaming

La partita tra Lazio e Fenerbahçe sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, sia in tv che in streaming: il match si potrà vedere su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o console PlayStation e XBox.

Fenerbahçe-Lazio, le probabili formazioni

Sarri prova ancora il 4-3-3 con il tridente formato da Noslin, Castellanos e Pedro. Mourinho con il 3-4-2-1 con Under e Duran a supporto di En-Nesyri.

FENERBAHCE (3-4-1-2): Egribayat; Akcicek, Soyuncu, Diego Carlos; Aydin, Amrabat, Fred, Kostic; Under; Duran, En-Nesyri. Allenatore: Mourinho.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Pedro. Allenatore: Sarri.