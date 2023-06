Felipe Melo la mette sulla rissa, ma le cose vanno male: non gli resta che un’ultima provocazione Felipe Melo scatenato in occasione della partita tra Fluminense e River Plate dall’inizio alla fine. Dopo la sconfitta trova il modo di provocare i tifosi avversari.

A cura di Marco Beltrami

Felipe Melo riesce a trovare sempre il modo di far parlare di sé, e non solo per le sue prestazioni. Il centrocampista ex di Fiorentina, Juventus e Inter che milita attualmente nel Fluminense in Brasile, si è reso protagonista di almeno un paio di atteggiamenti sopra le righe in Copa Libertadores nella partita contro il River Plate.

Una serata non memorabile per lui e i suoi compagni sconfitti per 2-0 sul campo degli argentini. Un risultato che ha alimentato la frustrazione del classe 1993 che era entrato in campo molto carico, come dimostrato da quanto accaduto dopo poco più di un quarto d'ora. Melo è riuscito a trasformare anche un contrasto di gioco per un fallo laterale in una situazione incandescente.

Infatti il brasiliano con fisico ed esperienza è riuscito a frapporsi tra l'avversario e il pallone, ottenendo il suo obiettivo di conquistare la rimessa. Niente di trascendentale per Felipe Melo che però una volta raggiunto il suo obiettivo è sembrato "indemoniato". Infatti si è lasciato andare ad un urlo impressionante in faccia al giocatore del River con tanto di espressione del volto sfigurata. De La Cruz molto sorpreso è rimasto impietrito, lamentandosi poi con l'arbitro che si è limitato a redarguire la vecchia conoscenza della Serie A.

La serata particolare di Felipe Melo ha vissuto un altro momento topico, questa volta però dopo il 90′. A risultato acquisito, ai giocatori ospiti non è rimasto che rientrare mestamente negli spogliatoi. Il brasiliano è stato beccato a più riprese dai tifosi di casa che non hanno dimenticato le sue bizze e si sono vendicati. A quel punto però il centrocampista del Fluminense ha reagito, prima con una serie di improperi e poi facendo il gesto della gallina proprio in direzione della curva, indicando la stessa.

Un riferimento al soprannome riservato ai sostenitori del River, nato in occasione di una sfida contro il Banfield quando venne lanciato un pollo in campo. Da allora i tifosi del River sono stati apostrofati con questo nomignolo anche dai rivali storici del Boca, squadra di cui Felipe Melo si è professato tifoso.