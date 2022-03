Felipe Melo indemoniato, sguardo spiritato e urlo feroce: ha steso un avversario Felipe Melo protagonista di una serie di gesti controversi in occasione della finale del campionato Carioca e non mancano le provocazioni ai tifosi di casa.

A cura di Marco Beltrami

Lo avevamo lasciato solo e accerchiato dai tifosi della sua stessa squadra in aeroporto dopo la sconfitta in Copa Libertadores. Felipe Melo ci ha messo però pochissimo a riconquistare l'amore dei sostenitori del Fluminense, facendo arrabbiare però quelli del Flamengo che si sono sentiti presi in giro dall'ex centrocampista di Fiorentina, Juventus e Inter. Ancora una volta, il classe 1983 ha fatto discutere per alcuni comportamenti davvero al limite in occasione della finale d'andata del Campionato Carioca vinta dalla sua squadra in trasferta per 2-0.

Felipe Melo ha iniziato il match subito con grande carica agonistica, e infatti ha rimediato un cartellino giallo dopo appena 7 minuti. L'episodio più controverso del match è andato in scena nella ripresa, quando il punteggio era ancora sullo 0-0. La vecchia conoscenza del calcio italiano è entrata in rotta di collisione con un avversario che conosce molto bene, ovvero Marinho, incrociato in campo in diverse occasione. L'esterno del Flamengo ha provato a raggiungere un pallone lanciandosi a tutta velocità sullo stesso, senza però aver fatto i conti con Felipe Melo.

Il giocatore del Fluminense è arrivato sulla sfera con grande impeto e oltre a colpire il pallone spazzandolo via, ha centrato in pieno l'avversario. Felipe Melo con una sbracciata ha colpito Marinho sul volto, e quest'ultimo è caduto a terra dolorante. Mentre i giocatori di casa hanno iniziato a protestare con l'arbitro chiedendo il secondo giallo per Melo quest'ultimo si è lasciato andare ad un'esultanza rabbiosa: urlo feroce e sguardo spiritato da parte dell'ex di Juve e Inter, a sfidare tutto il pubblico di fede Flamengo che in sintonia con i giocatori ne chiedeva il rosso. Come è andata a finire? Ad essere ammonito è stato un giocatore del Flamengo, Joao Gomes, per proteste.

Felipe Melo se l'è cavata, anche se il suo allenatore ha deciso di sostituirlo per non correre il rischio di restare in inferiorità numerica. Prima di lasciare il campo, davanti alla sua panchina, nuova provocazione del centrocampista che ai tifosi del Flamengo che lo fischiavano ha risposto con ampi gesti, facendo finta di sollevare un trofeo. Appuntamento al ritorno per una sfida che si preannuncia ancor più incandescente, con il Fluminense che ha un ampio vantaggio, essendo riuscito a segnare due gol nel finale.