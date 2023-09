Farris mostra la manita ai tifosi dopo la vittoria dell’Inter: il gesto nascosto nel derby di Milano Le telecamere di DAZN hanno regalato un nuovo retroscena sull’ultimo derby di Milano Farris mostra la mano aperta ai tifosi per ricordare il risultato.

A cura di Ada Cotugno

Il primo derby di Milano della stagione è nelle mani dell'Inter. I nerazzurri sabato scorso hanno vissuto una serata magica a San Siro, con il 5-1 contro il Milan destinato a entrare negli annali della storia di questa rivalità: gol pesanti, storie che si intrecciano e anche tanta voglia di rivalsa, tutto concentrato su un campo da gioco che continua a regalare spunti e retroscena.

E per entrare nel cuore dell'ultimo Inter-Milan DAZN gli ha dedicato una puntata di BordoCam, un servizio che regala ai tifosi una prospettiva diversa delle partite più emozionanti dell'ultimo turno di campionato, vissute con la prospettiva di chi è seduto a bordocampo a un passo dai protagonisti. Niente di meglio per un derby destinato a far parlare tutti ancora a lungo.

Dopo il gesto di Davide Frattesi, inquadrato dalle telecamere mentre ricordava ai rossoneri il risultato della partita, anche quello di Massimiliano Farris non è passato inosservato. L'animo del vice di Simone Inzaghi si è scaldato dopo il quinto gol nerazzurro, quello che ha decretato il risultato finale.

Le telecamere da bordocampo lo hanno inquadrato mentre lanciava un chiarissimo segnale alla tribuna: Farris ha mostrato ai tifosi alle sue spalle la mano aperta, contando le dita per ricordare i gol segnati dall'Inter in questo derby.

La manita ben aperta era rivolta ai suoi stessi tifosi, seduti proprio dietro la sua panchina, per festeggiare insieme a distanza un risultato schiacciante. Il video del vice di Inzaghi ha già fatto il giro di tutto i social e ha fatto impazzire i tifosi nerazzurri, esaltati da quel gesto così eloquente.

Dopo il trionfo nel derby e la prima uscita in Champions League contro la Real Sociedad l'Inter tornerà in campo domenica nel lunch match contro l'Empoli, un nuovo step per provare a restare a punteggio pieno in campionato con cinque partite vinte su cinque.