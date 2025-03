video suggerito

Farioli furioso con un giornalista: “Sei senza rispetto. Conosco i tuoi articoli, mi è tutto chiaro” Dopo la sconfitta in casa dell’Eintracht Farioli ha litigato con un giornalista in conferenza stampa: “Lasciami parlare, sei molto irrispettoso verso questi giocatori” Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesco Farioli è stato incontenibile dopo l'eliminazione dell'Ajax in Europa League. L'allenatore italiano si è mostrato agguerrito in conferenza stampa e ha litigato un giornalista che ha cercato di pizzicarlo sull'ampio turnover sul quale ha scelto di puntare contro l'Eintracht: il passivo tra andata e ritorno è pesantissimo e il 4-1 trovato in Germania è il colpo di grazia finale per gli olandesi che fanno fatica in Europa, anche se sono tornati ai vecchi fasti nel campionato nazionale.

A far saltare i nervi all'allenatore è stato il giornalista del De Telegraaf Mike Verweij che, con una battuta riuscita male, ha scatenato l'ira di Farioli che è stato incontenibile. Ha chiesto rispetto per la sua squadra e per le sue scelte, specificando che legge spesso i pezzi del cronista e sa bene cosa scrive dopo ogni partita.

Farioli esplode contro un giornalista

Dopo la sconfitta per 4-1 era difficile mantenere la calma, ma Farioli ha completamente perso la pazienza dopo una domanda che gli è stata posta in conferenza stampa. Verweij gli ha chiesto perché non fosse presente anche il vice allenatore Dave Vos, dato che per lui questa era "la serata della squadra B" visti i tanti cambi che ha scelto di fare per giocare contro l'Eintracht. Un affronto bello e buono, al quale l'allenatore ha risposto per le rime alterandosi pesantemente.

"Penso che tu sia molto irrispettoso nei confronti di questo gruppo di giocatori. Conosco tutti i tuoi articoli" ha detto Farioli che era un fiume in piena e non ha lasciato parlare il giornalista: "No, no, no, aspetta, aspetta, lasciami parlare". A quel punto l'allenatore ha tirato fuori tutti i commenti che il cronista aveva fatto sull'Ajax in precedenza: "Quando abbiamo giocato contro il Panathinaikos e ho cambiato i miei giocatori contro il NAC Breda, hai detto che ho preso questa decisione perché do priorità a qualcosa, ma in realtà non ho dato priorità a niente". Farioli ha difeso il lavoro fatto dai suoi giocatori nonostante le sconfitte trovate lungo il cammino in Europa League e ha chiesto rispetto da attacchi del genere: "Stasera abbiamo perso 4-1 e i tifosi hanno applaudito i giocatori perché questo gruppo ha fatto un lavoro incredibile. Quindi, per favore, abbiate un po' di rispetto".