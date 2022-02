“Fagli una bella entrata, così capisce”: Vlahovic alla Juventus dovrà stare attento Su Dusan Vlahovic la Juventus ha puntato forte per il prossimo decennio: il giovane attaccante serbo dovrà subito imparare cosa significa vestire la maglia bianconera.

A cura di Paolo Fiorenza

Dusan Vlahovic è la punta di diamante della nuova lista presentata oggi dalla Juventus per la fase ad eliminazione diretta della Champions League: i bianconeri saranno impegnati negli ottavi contro il Villarreal e l'ex attaccante viola è uno dei tre nomi nuovi, assieme all'altro acquisto di gennaio Denis Zakaria e a Luca Pellegrini, che a settembre non era stato inserito nell'elenco ma che da allora ha risalito le gerarchie agli occhi di Allegri.

I nuovi innesti prendono il posto dei tre giocatori che hanno lasciato la Juve nella finestra di mercato appena conclusa, ovvero Kulusevski, Bentancur e Ramsey. Resta fuori il giovane brasiliano Kaio Jorge, mentre rimane nell'elenco Chiesa, che pure ha già finito la stagione a causa del grave infortunio, visto che i cambi possibili sono solo tre. Ci dovrà dunque pensare Vlahovic a scardinare le difese avversarie e segnare gol a pacchi. Le aspettative nei confronti del 22enne bomber serbo sono altissime, alla luce del ruolino mostruoso dell'ultimo anno e mezzo in Serie A: 21 reti nella passata stagione, 17 finora.

L'ex Partizan ha sostenuto oggi una doppia seduta di allenamento con i suoi nuovi compagni, dandoci dentro in vista di una probabile maglia da titolare che Allegri potrebbe consegnargli già alla ripresa domenica contro il Verona. Sui campi della Continassa Vlahovic si sta rapidamente integrando nella sua nuova realtà, dimostrando quella personalità già emersa nella conferenza di presentazione, quando aveva minimizzato il peso della maglia numero 7 ereditata da Ronaldo.

Ovviamente toccherà ai veterani e depositari dello spogliatoio introdurre il serbo nel mondo Juve, insegnandogli quella mentalità vincente che da sempre viene ostentata come filosofia del club. In primis sarà compito del capitano Giorgio Chiellini, che non a caso ha postato una foto dell'allenamento di ieri in cui lo si vede proprio inseguire Vlahovic. Il post peraltro ha ricevuto tra gli altri il commento di Luca Toni, bomber che con Chiellini ci ha giocato sia in Nazionale che per una stagione alla Juve, il quale lo ha invitato ad accelerare il corso di apprendimento del giovane attaccante: "Fagli una bella entrata così capisce subito come funziona!". Meglio non troppo energica, visto quanto Vlahovic è costato ad Agnelli…