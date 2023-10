Fabrizio Corona denunciato da due calciatori per le scommesse: è indagato per diffamazione Le querele di Nicolò Casale e Stephan El Shaarawy spingono la Procura di Milano ad aprire un fascicolo sull’ex re dei paparazzi per le presunte rivelazioni fatte a Striscia la Notizia.

Fabrizio Corona indagato dalla Procura di Milano dopo le denunce di Casale ed El Shaarawy.

Fabrizio Corona indagato per diffamazione aggravata dalla Procura di Milano, i fascicoli che lo riguardano sono in mano al procuratore Marcello Viola e a Letizia Mannella (procuratore aggiunto). Un atto dovuto, la naturale conseguenza della denuncia presentata dai calciatori della Lazio e della Roma nei confronti dell'ex re dei paparazzi che, dopo aver rilanciato l'anticipazione sulle posizioni di Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, ha tenuto accesi i riflettori su di sé per gli scoop conclamati attraverso i social. I primi due hanno già confessato tutto ai magistrati, dal sistema delle puntate fino ad aspetti più oscuri come le minacce pesanti (è il caso del centrocampista bianconero) ricevute per i debiti accumulati.

Cosa aveva detto? Raggiunto da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, nel corso dell'intervista aveva fatto (altri) nomi di giocatori che, in base alle informazioni in suo possesso, sarebbero coinvolti nell'inchiesta sul giro di scommesse illegali. Una fuga in avanti rispetto alla stessa Procura di Torino, titolare del filone che ha fatto (e fa) tremare il calcio italiano (dalla Serie A fino alla Nazionale), che s'era affrettata a smentire come le persone citate non risultassero nel dossier degli inquirenti.

Il primo a sporgere querela era stato Nicolò Casale, uno dei tre giocatori che era stato tirato in ballo (assieme all'ex milanista, era spuntato anche Federico Gatti della Juventus). A lui s'era aggiunto Stephan El Shaarawy, che aveva annunciato attraverso i suoi legali l'intervento per difendersi da accuse infamanti. E domenica scorsa, dopo aver segnato contro il Monza, s'è lasciato andare a uno sfogo emotivo palese commuovendosi dinanzi al pubblico dell'Olimpico.

