Corona mostra la foto di Allegri al Casino di Montecarlo: “Mentre giocava scommetteva sulla Serie B” Fabrizio Corona ha mostrato una foto di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, mentre gioca al Casinò di Montecarlo. In videochiamata il suo informatore aggiunge: “Mentre giocava scommetteva sulla Serie B”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Caso scommesse nel calcio ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fabrizio Corona aveva promesso nuove eclatanti novità sul caso scommesse. Sul proprio sito d'informazione, Dillingernews, il re dei paparazzi ha così pubblicato un video in cui intervista in videochiamata la sua fonte mostrando una foto di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, che gioca al casinò. Era il periodo del Covid dato che si nota benissimo come il tecnico dei bianconeri avesse una mascherina bianca sul volto. Il casinò in questione era quello di Montecarlo e l'informatore di Corona aggiunge altri dettagli su Allegri.

"Giocava tantissimo – dice – Anzi, una volta ha vinto 30.000 euro e ha dato 3000 a una persona al suo fianco dicendo: ‘tieni questa è la bolletta' (intesa come schedina ndr)". La fonte di Corona in videochiamata aggiunge ancora: "Il suo amico gli ha giocato la schedina per lui e Allegri gli ha dato i 3000 euro del costo della schedina". Corona lo incalza dunque proprio sulla questione scommesse, specie quelle calcistiche: "Puntava tanto sulla Serie B dal casino – riferisce l'uomo – la guardava dal cellulare. Sono sicuro al 1000 x 1000″.

Nulla di illegale, chiaro, Allegri non ha mai nascosto la sua passione per il gioco. Una rivelazione che dunque non aggiunge di più al caso scommesse illegali di cui si sta parlando in questi giorni e che ha visto finire nell'indagine della Procura di Torino calciatori del calibro di Fagioli, Tonali e Zaniolo. Gli altri, rivelati successivamente da Dillingernews, non hanno trovato riscontro nelle indagini degli inquirenti. Nel caso di Allegri si può notare solo una foto dell'allenatore della Juventus – da capire anche se in quel periodo fosse già tornato sulla panchina bianconera nel 2021 – che gioca al Casinò. Niente che possa far pensare a qualche attività illegale del tecnico della Vecchia Signora. Restano certamente le parole dell'informatore del re dei paparazzi che riferisce di scommesse sulla Serie B di Allegri, ma senza riscontri sufficienti in tal senso.

Leggi anche La FIGC ufficializza le cure di Fagioli: la squalifica contiene anche la terapia per la ludopatia

La questione legata alla passione per il gioco da parte di Allegri fu confermata anche a giugno 2021 quando il tecnico bianconero ricevette sette bonifici tra il 2018 e il 2021, per un totale di 161mila euro provenienti da una società slovena che gestisce hotel, centri di gioco e intrattenimento in Slovenia, ed ancora 140mila euro da una banca privata di Monte Carlo. Una questione sollevata a seguito di accertamenti da parte della Banca d'Italia circa operazioni bancarie segnalate come ‘sospette' sul conto intestato all'attuale allenatore della Juventus. Insomma, una segnalazione come spesso capita in situazioni analoghe e quando le cifre in ballo sono così elevate. Tant'è che lo stesso Allegri si affrettò a smentire: "Mi dichiaro con assoluta fermezza del tutto estraneo a qualsiasi attività illecita o irregolare".