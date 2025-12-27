Calcio
Fabiani smonta le voci sul mercato della Lazio: “Dovrei incontrarmi con Zaniolo ma arriverò tardi”

Angelo Fabiani risponde con un pizzico di ironia alle voci sull’imminente mercato della Lazio: “Dicono che dovrei incontrarmi con Zaniolo in un hotel stasera”.
A cura di Fabrizio Rinelli
Un pizzico di ironia e forse di esperienza. Così Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha cercato di smontare le voci sul mercato dei biancocelesti. Dopo il via libera ai trasferimenti, c'è grande attesa per vedere all'opera il club di Lotito e capire su quali giocatori si concentrerà. Il primo indizio potrebbe arrivare dalla panchina di Castellanos contro l'Udinese e il possibile interessamento del Flamengo per l'attaccante. Ma in questo momento Fabiani, intervistato da DAZN, fa solo ironia e dribbla ogni possibile discorso di questo tipo:

"Flamengo? Mi piace il ballo – spiega prima di tornare serio -. La panchina di Castellanos è una scelta tecnica, il mercato non c'entra nulla, sono voci destituite di qualsiasi fondamento, non abbiamo mai ricevuto proposte così come giocatori che ci vengono accostati. Stiamo monitorando e faremo di tutto e di più per portare a casa il risultato che siamo prefissati". Poi il ds parla anche di Lorenzo Insigne che sarebbe già a Roma da tre giorni: "Capisco tutto ma non abbiamo alcun incontro con lui". E poi Fabiani esce allo scoperto anche su Nicolò Zaniolo.

Zaniolo in azione con l’Udinese.
Zaniolo in azione con l’Udinese.

"Questa sera hanno anche detto che avrei dovuto incontrarmi in un hotel con Zaniolo – ha detto Fabiani -. Capisco l'aspetto mediatico del calcio ma peccato che stasera arriverò a notte fonda e vado a casa". Fabiani dunque esclude qualsiasi tipo di interesse da parte della Lazio nei confronti di Zaniolo, o almeno, così vuole far capire.

Difficile pensare infatti che Zaniolo possa tornare a Roma anche perché ci saranno diverse cose da capire:

"Vanno fatto valutazioni a 360° perché mercato non significa tirare fuori delle palline, ci sono dinamiche, cose da valutare e altre considerazioni da fare – ha spiegato -. Il mercato è una cosa seria, va studiato per prendere giocatori funzionali nei ruoli che richiede il mister". Capitolo Nuno Tavares: "Siamo di fronte a un concetto ‘vorrei ma non posso' ma ad oggi lui è un giocatore della Lazio e non ci sono state richieste". Insomma, il concetto di Fabiani e della Lazio pare chiaro fino a questo momento.

