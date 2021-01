Fabian Ruiz positivo al Covid, è già in isolamento

Una brutta notizia per il Napoli: Fabian Ruiz è risultato positivo e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. Il centrocampista spagnolo salterà sicuramente le prossime due partite in calendario: quella contro la Fiorentina in Serie A (domenica ore 12.30), quella contro la Juventus in Supercoppa italiana (mercoledì 20 gennaio).