Fabian Ruiz non convocato dalla Spagna? Svelato il motivo: “Ha litigato con Luis Enrique” Fabian Ruiz non viene convocato dalla nazionale spagnola da EURO 2020 nonostante le prestazioni di quest’anno siano di altissimo livello con il Napoli. C’è grande discussione sui motivo per cui il centrocampista azzurro non faccia più parte del gruppo di Luis Enrique e, secondo quanto riporta una clamorosa indiscrezione, alla base di tutto ci sarebbe un litigio tra il calciatore e il CT nel corso della competizione continentale della scorsa estate.

A cura di Vito Lamorte

Fabian Ruiz è uno dei calciatori più importanti del Napoli capolista in Serie A ma non viene preso in considerazione dalla nazionale spagnola. Il numero 8 azzurro ha fatto parte della spedizione della Roja a EURO 2020 ma dopo l'eliminazione in semifinale per mano dell'Italia a Wembley non è stato più convocato da Luis Enrique. In Spagna il dibattito è aperto e nelle scorse settimane si è parlato molto delle prestazioni del centrocampista di Palacios y Villafranca, che Luciano Spalletti ha messo al centro del suo progetto tecnico/tattico e ora il Napoli passa soprattutto dai suoi piedi e dalle sue idee.

Il calciatore classe 1996 nel suo periodo partenopeo ha giocato, praticamente, in ogni ruolo della mediana, da interno e da esterno, da trequartista, da mezzala e anche da regista: se lo scorso anno i risultati erano stati poco confortanti nel ruolo di ‘play', in questa stagione numeri e prestazioni raccontano di un calciatore che sembra trovarsi perfettamente a suo agio in quella posizione di campo. Il calciatore spagnolo detta i tempi alla squadra, gioca tantissimi palloni in maniera intelligente e le statistiche sono tutte dalla sua parte: Fabian Ruiz in questa prima parte di campionato ha già partecipato a più gol in questa Serie A (5, grazie a 3 reti e 2 assist) che in tutto lo scorso campionato (4, grazie a tre gol e un assist).

Numeri che danno ancora più forza ad una crescita e in Spagna si chiedono perché Ruiz non viene convocato da giugno in nazionale, nonostante quest'anno il livello delle sue prestazioni è altissimo: per tre volte di fila è stato escluso (settembre, ottobre e pure adesso a novembre) dall'elenco di Luis Enrique, che si giocherà il pass diretto per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar contro la Grecia e Svezia in pochi giorni.

A svelare il motivo dell'assenza del calciatore del Napoli dai convocati della Spagna per queste gare fondamentali è stato il giornalista di AS, Joaquín Maroto, alla trasmissione El Larguero: "Fabián non tornerà, ha litigato con Luis Enrique all'Europeo".

In base a quanto riportato da questa indiscrezione, Fabian Ruiz sarebbe in rotta con il CT e questo potrebbe costargli la maglia della Roja almeno finché Luis Enrique sarà al timone della selezione spagnola.