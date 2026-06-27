Motori
video suggerito
video suggerito

Martin fa la voce grossa ad Assen, è sua la pole del GP d’Olanda 2026: Aprilia padrona delle qualifiche

Jorge Martin conquista la pole position ad Assen con un giro da 1:30.812, guidando uno straordinario dominio Aprilia nelle qualifiche. Beffato Raul Fernandez, penalizzato dai track limits, mentre Bagnaia è quinto e Marc Marquez scatterà dalla terza fila.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Vito Lamorte
Immagine

L'Aprilia domina le qualifiche di Assen, piazzando tre moto nelle prime quattro posizioni. Jorge Martin firma la pole position in 1:30.812, davanti ad Ai Ogura e Marco Bezzecchi. Raul Fernandez, autore del miglior tempo, viene però retrocesso al quarto posto dopo la cancellazione del suo giro per track limits.

In seconda fila partiranno Francesco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio, mentre Marc Marquez dovrà accontentarsi della settima casella in griglia, in terza fila.

Se già al termine della giornata di ieri era evidente che il circuito di Assen si adattasse alla perfezione alla RS-GP 2026, immaginare un dominio così netto dell'Aprilia in qualifica era tutt'altro che scontato.

Leggi anche
LIVE MotoGP Assen, la gara sprint in diretta: Bezzecchi sfida Marquez, Martin e Bagnaia

La casa di Noale ha infatti piazzato quattro moto nelle prime quattro posizioni: così Jorge Martin ha conquistato la pole position davanti ad Ai Ogura e Marco Bezzecchi.

Bagnaia parte quinto ad Assen, DiGia sesto: la griglia di partenza

Alle spalle del poker Aprilia si è piazzato Pecco Bagnaia, quinto davanti a Di Giannantonio. Più in difficoltà Marc Marquez, mai realmente in grado di replicare il ritmo delle RS-GP e costretto ad accontentarsi del settimo posto, che lo vedrà partire dalla terza fila. Con lui scatteranno Pedro Acosta, rallentato ancora una volta da problemi tecnici alla KTM, e Fabio Quartararo, bravo a risalire dalla Q1 fino alla nona posizione.

La quarta fila sarà composta da Joan Mir, Enea Bastianini e Alex Marquez. Lo spagnolo della Gresini, ancora dolorante dopo la pesante caduta nelle prequalifiche di ieri, ha preferito non prendere parte alla Q2 per concentrarsi sul recupero fisico.

I risultati delle Qualifiche del GP d'Olanda 2026

  1. Jorge Martin 1:30.812 Aprilia
  2. Ai Ogura 1:30.823 Aprilia
  3. Marco Bezzecchi 1:30.845 Aprilia
  4. Raul Fernandez 1:30.925 Aprilia
  5. Francesco Bagnaia 1:30.930 Ducati
  6. Fabio Di Giannantonio 1:30.955 Ducati
  7. Marc Marquez 1:31.131 Ducati
  8. Pedro Acosta 1:31.224 KTM
  9. Fabio Quartararo 1:31.316 Yamaha
  10. Joan Mir 1:31.504 Honda
  11. Enea Bastianini 1:31.604 KTM
  12.  Alex Marquez s.t. Ducati
  13. Franco Morbidelli 1:31.426 Ducati
  14. Diogo Moreira 1:31.718 Honda
  15. Brad Binder 1:31.922 KTM
  16. Alex Rins 1:32.085 Yamaha
  17. Luca Marini 1:32.162 Honda
  18. Jack Miller 1:32.367 Yamaha
  19. Maverick Vinales 1:32.790 KTM
  20. Augusto Fernandez 1:32.887 Yamaha
  21. Cal Crutchlow 1:32.978 Honda
  22. Toprak Razgatlioglu 1:33.125 Yamaha
Immagine
Live
motogp
Martin si prende la pole, ad Assen comanda l'Aprilia: è il momento della Sprint Race
Martin fa la voce grossa, Bezzecchi è 3° e Bagnaia partirà 5°. La griglia di partenza completa
Tutti gli orari del GP d'Olanda 2026: dove vedere il weekend tra TV8 e Sky in diretta TV e streaming
MotoGP 2027, il mercato piloti si sblocca: tutti gli annunci ufficiali e le selle oggi ancora libere
Melandri pungente: "Bezzecchi squalificato per far parlare della MotoGP. Le gare sono tristi"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Motori
api url views