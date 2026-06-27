Martin fa la voce grossa ad Assen, è sua la pole del GP d’Olanda 2026: Aprilia padrona delle qualifiche
L'Aprilia domina le qualifiche di Assen, piazzando tre moto nelle prime quattro posizioni. Jorge Martin firma la pole position in 1:30.812, davanti ad Ai Ogura e Marco Bezzecchi. Raul Fernandez, autore del miglior tempo, viene però retrocesso al quarto posto dopo la cancellazione del suo giro per track limits.
In seconda fila partiranno Francesco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio, mentre Marc Marquez dovrà accontentarsi della settima casella in griglia, in terza fila.
Se già al termine della giornata di ieri era evidente che il circuito di Assen si adattasse alla perfezione alla RS-GP 2026, immaginare un dominio così netto dell'Aprilia in qualifica era tutt'altro che scontato.
La casa di Noale ha infatti piazzato quattro moto nelle prime quattro posizioni: così Jorge Martin ha conquistato la pole position davanti ad Ai Ogura e Marco Bezzecchi.
Bagnaia parte quinto ad Assen, DiGia sesto: la griglia di partenza
Alle spalle del poker Aprilia si è piazzato Pecco Bagnaia, quinto davanti a Di Giannantonio. Più in difficoltà Marc Marquez, mai realmente in grado di replicare il ritmo delle RS-GP e costretto ad accontentarsi del settimo posto, che lo vedrà partire dalla terza fila. Con lui scatteranno Pedro Acosta, rallentato ancora una volta da problemi tecnici alla KTM, e Fabio Quartararo, bravo a risalire dalla Q1 fino alla nona posizione.
La quarta fila sarà composta da Joan Mir, Enea Bastianini e Alex Marquez. Lo spagnolo della Gresini, ancora dolorante dopo la pesante caduta nelle prequalifiche di ieri, ha preferito non prendere parte alla Q2 per concentrarsi sul recupero fisico.
I risultati delle Qualifiche del GP d'Olanda 2026
- Jorge Martin 1:30.812 Aprilia
- Ai Ogura 1:30.823 Aprilia
- Marco Bezzecchi 1:30.845 Aprilia
- Raul Fernandez 1:30.925 Aprilia
- Francesco Bagnaia 1:30.930 Ducati
- Fabio Di Giannantonio 1:30.955 Ducati
- Marc Marquez 1:31.131 Ducati
- Pedro Acosta 1:31.224 KTM
- Fabio Quartararo 1:31.316 Yamaha
- Joan Mir 1:31.504 Honda
- Enea Bastianini 1:31.604 KTM
- Alex Marquez s.t. Ducati
- Franco Morbidelli 1:31.426 Ducati
- Diogo Moreira 1:31.718 Honda
- Brad Binder 1:31.922 KTM
- Alex Rins 1:32.085 Yamaha
- Luca Marini 1:32.162 Honda
- Jack Miller 1:32.367 Yamaha
- Maverick Vinales 1:32.790 KTM
- Augusto Fernandez 1:32.887 Yamaha
- Cal Crutchlow 1:32.978 Honda
- Toprak Razgatlioglu 1:33.125 Yamaha