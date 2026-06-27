Martin fa la voce grossa ad Assen, è sua la pole del GP d’Olanda 2026: Aprilia padrona delle qualifiche

Jorge Martin conquista la pole position ad Assen con un giro da 1:30.812, guidando uno straordinario dominio Aprilia nelle qualifiche. Beffato Raul Fernandez, penalizzato dai track limits, mentre Bagnaia è quinto e Marc Marquez scatterà dalla terza fila.

L'Aprilia domina le qualifiche di Assen, piazzando tre moto nelle prime quattro posizioni. Jorge Martin firma la pole position in 1:30.812, davanti ad Ai Ogura e Marco Bezzecchi. Raul Fernandez, autore del miglior tempo, viene però retrocesso al quarto posto dopo la cancellazione del suo giro per track limits.

In seconda fila partiranno Francesco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio, mentre Marc Marquez dovrà accontentarsi della settima casella in griglia, in terza fila.

Se già al termine della giornata di ieri era evidente che il circuito di Assen si adattasse alla perfezione alla RS-GP 2026, immaginare un dominio così netto dell'Aprilia in qualifica era tutt'altro che scontato.

La casa di Noale ha infatti piazzato quattro moto nelle prime quattro posizioni: così Jorge Martin ha conquistato la pole position davanti ad Ai Ogura e Marco Bezzecchi.

Bagnaia parte quinto ad Assen, DiGia sesto: la griglia di partenza

Alle spalle del poker Aprilia si è piazzato Pecco Bagnaia, quinto davanti a Di Giannantonio. Più in difficoltà Marc Marquez, mai realmente in grado di replicare il ritmo delle RS-GP e costretto ad accontentarsi del settimo posto, che lo vedrà partire dalla terza fila. Con lui scatteranno Pedro Acosta, rallentato ancora una volta da problemi tecnici alla KTM, e Fabio Quartararo, bravo a risalire dalla Q1 fino alla nona posizione.

La quarta fila sarà composta da Joan Mir, Enea Bastianini e Alex Marquez. Lo spagnolo della Gresini, ancora dolorante dopo la pesante caduta nelle prequalifiche di ieri, ha preferito non prendere parte alla Q2 per concentrarsi sul recupero fisico.

I risultati delle Qualifiche del GP d'Olanda 2026