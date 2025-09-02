Fabbian svela cosa farà dopo il calcio: “La carriera non è lunghissima e devi pensare ad altro”

Giovanni Fabbian è una delle grandi novità di Rino Gattuso emerse dalle convocazioni diramate dal CT dell'Italia in vista degli impegni azzurri contro Estonia e Israele validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Partite delicatissime che Donnarumma e compagni non possono permettersi di perdere. Gattuso farà così leva anche sui più giovani come Leoni, Pio Esposito e lo stesso Fabbian. Il centrocampista del Bologna ha parlato di questa sua incredibile esperienza ma anche di altri temi nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a Coverciano. Il giocatore classe 2003 a soli 22 anni ha già dimostrato con poche parole di avere le idee chiarissime per il suo presente ma soprattutto per il futuro.

La carriera da calciatore la sta praticamente iniziando ora con l'incredibile convocazione in Nazionale che sta impreziosendo il suo percorso. Ma Fabbian vola basso mostrando enorme maturità: "La cosa più importante è l'umiltà”. Già, è proprio il caso di dirlo. In questo caso infatti l'umiltà mostrata da Fabbian è tantissima ma soprattutto il giocatore svela i suoi piani maturi che mettono in luce la personalità di un ragazzo serio e ben consapevole dei propri mezzi. Fabbian infatti studia in campo e fuori dimostrando di avere le idee chiarissime: “Sto facendo un percorso in economia con un’università on-line".

Le sue partite dunque Fabbian le gioca in campo agli ordini di Vincenzo Italiano al Dall'Ara e ora anche con la maglia azzurra dell'Italia di Gattuso, ma soprattutto sui libri universitari seguendo le proprie lezioni a distanza e non in aula per ovvi motivi. Fabbian spiega perché nonostante una carriera entrata nel vivo avesse deciso di intraprendere questo tipo di binario parallelo. "Credo sia un percorso affine ai miei pensieri – ha spiegato nel corso della conferenza stampa -. L'ho fatto principalmente perché la carriera da calciatore non è lunghissima e dopo devi pensare ad altro”.

Fabbian durante gli allenamenti con l’Italia.

Fabbian è stato tra i protagonisti dell'incredibile stagione – quella passata – vissuta con la maglia del Bologna e culminata con la conquista della Coppa Italia. Fabbian è rimasto in Emilia nonostante le tante voci di mercato e Gattuso l'ha voluto premiare paragonandolo a Frattesi per le capacità di inserimento. Oltre ai suoi piani futuri Fabbian ha poi dimostrato di avere le idee chiare anche per quanto riguarda il tema giovani nel calcio italiano. “Credo che anche in Italia ci siano i giovani come ci sono all’estero – ha spiegato concludendo il centrocampista azzurro – l’importante è avere l’opportunità di sbagliare e riprovare”.