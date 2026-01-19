Eziolino Capuano esonerato dal Giugliano dopo appena tre mesi: solo un punto nelle ultime 10 partite
Era il giorno 8 novembre 2025 quando il Giugliano è riuscito a vincere la sua ultima partita in stagione, quella in trasferta giocata in casa dell'Atalanta U23 con il successo per 1-0 a Caravaggio. Da quel momento fino a oggi per la squadra campana è arrivato un solo punto, quello conquistato in casa del Potenza lo scorso 4 gennaio con lo 0-0 che sembrava potesse dare ossigeno ai gialloblu. Successivamente però ancora due sconfitte nelle successive due partite decisive per la salvezza contro Picerno e Foggia che hanno portato il Giugliano a decidere per l'esonero di Eziolino Capuano.
Il vulcanico tecnico campano, arrivato nel club dopo l'esperienza negativa al Trapani, era pronto a ripartire ma si è ritrovato in un vortice di sconfitte incredibile che ha messo ora il Giugliano all'ultimo posto in classifica. La squadra in questo momento è stata affidata al preparatore atletico Luca Tulino in attesa che la società possa decidere il successore di Capuano nel corso delle prossime settimane.
Questa la nota ufficiale del Giugliano: "Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver sollevato Ezio Capuano dall’incarico di allenatore della Prima Squadra, unitamente all’allenatore in seconda Antonio Marino. Il club augura all’allenatore e al suo secondo le migliori fortune personali e professionali. La società rende noto, che la squadra ha ripreso gli allenamenti questo pomeriggio in vista della gara in programma venerdì contro la Cavese 1919, agli ordini del collaboratore tecnico Luca Tulino e dello staff".
E pensare che l'avventura di Capuano era iniziata nel migliore dei modi al Giugliano con le vittorie contro il Benevento nel secondo turno di Coppa Italia e poi quelle successive in campionato contro Siracusa e appunto Atalanta U23. Inizialmente c'era stato il ko di Monopoli e in seguito al successo di Caravaggio ecco arrivare i ko in fila con Cerignola, Casarano, Ternana (in Coppa Italia), Crotone, Altamura, Benevento, Casertana, Picerno e Foggia intervallati dal pareggio di gennaio con il Potenza.