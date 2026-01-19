Eziolino Capuano esonerato dal Giugliano dopo appena tre mesi: solo un punto nelle ultime 10 partite

Calcio
Eziolino Capuano termina dopo quasi tre mesi la sua esperienza come allenatore del Giugliano in Serie C. Il club campano esonero il vulcanico tecnico che nelle ultime 10 partite era riuscito a conquistare solo un punto.
A cura di Fabrizio Rinelli
Era il giorno 8 novembre 2025 quando il Giugliano è riuscito a vincere la sua ultima partita in stagione, quella in trasferta giocata in casa dell'Atalanta U23 con il successo per 1-0 a Caravaggio. Da quel momento fino a oggi per la squadra campana è arrivato un solo punto, quello conquistato in casa del Potenza lo scorso 4 gennaio con lo 0-0 che sembrava potesse dare ossigeno ai gialloblu. Successivamente però ancora due sconfitte nelle successive due partite decisive per la salvezza contro Picerno e Foggia che hanno portato il Giugliano a decidere per l'esonero di Eziolino Capuano.

Il vulcanico tecnico campano, arrivato nel club dopo l'esperienza negativa al Trapani, era pronto a ripartire ma si è ritrovato in un vortice di sconfitte incredibile che ha messo ora il Giugliano all'ultimo posto in classifica. La squadra in questo momento è stata affidata al preparatore atletico Luca Tulino in attesa che la società possa decidere il successore di Capuano nel corso delle prossime settimane.

Questa la nota ufficiale del Giugliano: "Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver sollevato Ezio Capuano dall’incarico di allenatore della Prima Squadra, unitamente all’allenatore in seconda Antonio Marino. Il club augura all’allenatore e al suo secondo le migliori fortune personali e professionali. La società rende noto, che la squadra ha ripreso gli allenamenti questo pomeriggio in vista della gara in programma venerdì contro la Cavese 1919, agli ordini del collaboratore tecnico Luca Tulino e dello staff".

E pensare che l'avventura di Capuano era iniziata nel migliore dei modi al Giugliano con le vittorie contro il Benevento nel secondo turno di Coppa Italia e poi quelle successive in campionato contro Siracusa e appunto Atalanta U23. Inizialmente c'era stato il ko di Monopoli e in seguito al successo di Caravaggio ecco arrivare i ko in fila con Cerignola, Casarano, Ternana (in Coppa Italia), Crotone, Altamura, Benevento, Casertana, Picerno e Foggia intervallati dal pareggio di gennaio con il Potenza.

