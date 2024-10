video suggerito

Ex stella della Premier League, 24enne nazionale arrestato con l’accusa di stupro Un ex calciatore della Premier League, 24enne nazionale, è stato arrestato a Londra con l’accusa di aver violentato una giovane donna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

I tabloid inglesi – che hanno sparato la notizia – non fanno il nome del calciatore coinvolto, per motivi legali, ma l'uomo arrestato a Londra con l'accusa di aver stuprato una donna viene definito una "ex stella della Premier League". Nazionale del suo Paese, dalle rappresentative giovanili fino ad arrivare alla selezione maggiore, il giocatore arrestato avrebbe 24 anni.

La violenza sarebbe avvenuta in un famoso albergo a cinque stelle del West End, nel cuore di Londra: si tratta dell'esclusivo Corinthia Hotel di Whitehall Place, a Westminster. La ragazza che ha denunciato di essere stata violentata ha lanciato l'allarme alla reception dell'hotel nelle prime ore di mercoledì mattina.

Il calciatore accusato da una donna: afferma di essere stata violentata in un albergo di Londra

Secondo una fonte citata dal Sun, la donna era tornata in albergo con il calciatore dopo averlo incontrato in un bar del centro di Londra. La giovane ha affermato di essere stata poi aggredita e violentata dal giocatore, che è stato arrestato dalla polizia poco prima delle 10 di quella stessa mattina, con l'accusa di stupro.

Condotto poi alla stazione di polizia di Charing Cross, l'uomo è stato interrogato per tutto il giorno in presenza di un avvocato. Al sospettato – come da prassi per chi viene arrestato – sono stati prelevati un tampone del DNA e le impronte digitali, e gli è stata scattata una foto segnaletica. Il calciatore è stato poi rilasciato su cauzione fino a metà dicembre, in attesa di ulteriori indagini della polizia. Dal canto suo, lui nega completamente lo stupro.

Allo studio le immagini delle telecamere dell'hotel

Nell'ambito delle prime indagini, la polizia ha effettuato un'analisi forense della stanza del giocatore, che costa circa 900 euro a notte, e sta anche analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza dell'hotel. La denunciante, che ha circa 20 anni, è stata portata in un centro di consulenza per vittime di stupro per essere assistita e ha rilasciato una dichiarazione agli ufficiali di polizia specializzati.

La fonte ripresa dal Sun ha dichiarato riguardo alla vicenda: "Lei ha incontrato il giocatore in un bar e ha accettato di tornare al suo hotel, dove lui aveva prenotato in precedenza. Lei sostiene che poi lui l'ha aggredita e violentata. La donna si è recata alla reception dell'hotel e si dice che fosse molto angosciata. È stata chiamata la polizia e gli ufficiali sono arrivati ​​e lo hanno arrestato in albergo. È stato poi condotto fuori con grande stupore degli ospiti e del personale".

Il calciatore accusato di stupro ha giocato per diversi club inglesi: "Ha giocato in Premier League e la gente lo riconoscerà – ha continuato la medesima fonte – Le accuse contro di lui sono molto gravi".