Sabato 12 giugno, le partite di calcio in TV. Dopo l'esordio della Nazionale di Roberto Mancini, che venerdì sera ha affrontato la Turchia nella gara inaugurale degli Europei 2021 giocata allo stadio Olimpico di Roma, i riflettori sono tutti puntati su altre tre partite che si giocano a porte aperte, sia pure con differenti limitazioni al numero di tifosi da accogliere negli impianti: una del Gruppo A (lo stesso dell'Italia) e due del Gruppo B. Si tratta di Galles – Svizzera (Olympic Stadium di Baku alle ore 15), Danimarca – Finlandia (Parken Stadium di Copenaghen ore 18) e Belgio – Russia (San Pietroburgo Stadium alle ore 21:00).

Perché le gare non si disputano tutte nello stesso Paese? È proprio la nuova formula studiata per questa edizione del trofeo a proporre un torneo itinerante che avrà il momento clou con la finale dell'11 luglio in programma a Wembley (Londra). Ecco tutte le informazione necessarie su dove vedere gli incontri in diretta TV, in chiaro e in streaming.

Dove vedere Galles – Svizzera: gli orari TV Rai e Sky

Galles – Svizzera è la seconda partita del Gruppo A di Euro 2020, è lo stesso nel quale sono inseriti gli Azzurri. La partita si gioca alle ore 15:00 all'Olympic Stadium di Baku, in Azerbaijan, e verrà trasmessa in diretta TV e in chiaro su Rai 1. La diretta dell'incontro (ma in questo caso riservato solo per abbonati) è in palinsesto anche sui canali di Sky: Sky Sport 1 (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite).

Per assistere alla sfida in streaming lo si potrà fare collegandosi sulla piattaforma di Rai Play senza alcun costo aggiuntivo. Chi vorrà invece seguire la gara sulla piattaforma satellitare potrà farlo attraverso Sky Go (solo per abbonati) oppure Now Tv (previo pagamento anche del singolo evento) che offre il meglio della programmazione sportiva di Sky. Quali strumenti utilizzare? Quelli consueti: fissi (smart tv, pc) oppure mobili (notebook, smartphone, tablet).

Belgio – Russia, dove vederla su Rai 1 e su Sky

Belgio – Russia è la seconda partita del Gruppo B, si gioca alle ore 21 alla Gazprom Arena di San Pietroburgo, in Russia. La gara sarà trasmessa in diretta TV e in chiaro su Rai 1. L'incontro andrà in onda (ma in questo solo per abbonati) anche sui canali di Sky: Sky Sport 1 (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite). Per la diretta streaming sono 3 le soluzioni a disposizione: una senza alcun costo aggiuntivo, collegandosi alla piattaforma Rai Play, le altre due a pagamento (Sky Go riservata agli abbonati, Now Tv pagando anche il prezzo della singola gara).

Dove vedere gli Europei in TV oggi 12 giugno: il programma

Ecco tutte le partite di calcio in TV di oggi, sabato 12 giugno 2021: