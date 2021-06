Belgio – Russia è la partita valida per la prima giornata degli Europei 2021. Le due formazioni, inserite nel Girone B con Danimarca e Finlandia, giocano oggi, sabato 12 giugno alle ore 21 nella Gazprom Arena di San Pietroburgo, in Russia. Il match tra la nazionale allenata da Roberto Martinez e Stanislav Čerčesov vedrà in campo anche alcuni calciatori che militano in squadre del campionato di Serie A.

Qui tutte le informazioni su dove vedere la gara in diretta TV, in chiaro e in streaming. Tutte le gare degli Europei 2021 sono in diretta su Sky Sport che trasmetterà i 51 match, di cui 24 in esclusiva. La Rai invece manderà in onda una selezione di 27 incontri.

Europei 2021, dove vedere Belgio – Russia in TV su Rai 1 in chiaro e su Sky

Belgio – Russia è in calendario sabato 12 giugno alle ore 21. La partita verrà trasmessa in diretta TV sulla piattaforma satellitare di Sky (solo per abbonati) sui canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite). La partita è inoltre visibile anche in chiaro su Rai 1 che trasmette uno dei 27 match inseriti nell'offerta della TV di Stato per questi Euro 2021.

Belgio – Russia dove vederla in streaming

La partita tra Belgio e Russia verrà trasmessa anche in diretta streaming. Gli appassionati di calcio potranno vederla senza alcun costo aggiuntivo collegandosi alla piattaforma Rai Play. Per coloro che sono abbonati al network satellitare c'è l'opzione Sky Go. Now Tv, previo pagamento del ticket anche per il singolo evento, offre un'ulteriore opportunità per assistere ai match degli Europei. I dispositivi da utilizzare sono sempre gli stessi: quelli fissi, quali pc e smart tv, oppure quelli mobili, come smartphone, notebook e tablet.

Le probabili formazioni di Belgio – Russia agli Europei

Lukaku (Inter), Mertens (Napoli), Miranchuk (Atalanta) sono i calciatori che fanno parte delle probabili formazioni di Belgio – Russia. Il bomber nerazzurro, reduce dalla conquista dello scudetto e autore di 24 reti in Serie A, è il punto di forza della nazionale di Roberto Martinez che in difesa può contare sull'esperienza di Alderweireld e Vertonghen mentre a centrocampo beneficia dei numeri e dell'estro di Tielemans. Sarà con ogni probabilità il 3-4-2-1 il modulo scelto per esaltare le qualità della punta belga che, per interpretazione del ruolo e fisicità, dà maggiore profondità e peso alla manovra offensiva. Quanto alla Russia saranno Golovin, Miranchuk e Cheryshev a costituire il tridente piazzato alle spalle dell'attaccante Dzyuba.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne (o Meunier), Tielemans, Dendoncker (o Witsel), T. Hazard, Mertens, E. Hazard; Lukaku. Ct: Roberto Martinez.

RUSSIA (4-2-3-1): Shunin; Mario Fernandes, Dzhikiya, Semenov, Kudryashov; Ozdoev, Kuzyayev; Cheryshev, Golovin, A. Miranchuk; Dzyuba. Ct: Stanislav Čerčesov.

Dove si gioca la partita

Il fischio d'inizio tra Belgio e Russia è per le ore 21, la gara si gioca nella Gazprom Arena di San Pietroburgo, in Russia. Lo stadio ha una capienza di oltre 64 mila posti ma, in virtù delle disposizioni anti Covid previste dai protocolli Uefa per gli Europei, potrà un numero di spettatori inferiore (circa 30 mila). È a San Pietroburgo che si svolgeranno le tre partite del gruppo B, di cui due della Russia, tre del gruppo E e un quarto di finale (2 luglio).

Euro 2020, Belgio e Russia nel girone B

Belgio e Russia fanno parte del Girone B degli Europei 2021 e andranno in campo in serata, conoscendo il risultato dell'altra partita del gruppo tra Danimarca e Finlandia e definendo le posizioni in classifica dopo la prima giornata. Il secondo turno, invece, si giocherà tra mercoledì 16 giugno (Finlandia – Russia, ore 15) e giovedì 17 giugno (Danimarca – Belgio, ore 18). Terza e ultima giornata del girone in programma il 21 giugno: Russia – Danimarca e Finlandia – Belgio si giocheranno in contemporanea alle 21.