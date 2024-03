Europa e Conference League oggi in TV, le partite di andata degli ottavi: orari e dove vederle Due squadre italiane in campo oggi nelle partite degli ottavi di andata di Europa League. Alle 18:45 c’è Roma-Brighton. Mentre alle ore 21 è in programma Milan-Slavia Praga, che sarà trasmessa anche in chiaro. Ecco il programma completo delle partite di oggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un giovedì ricchissimo per le coppe europee, perché si disputano oggi le partite di andata degli ottavi di Conference e soprattutto di Europa League. Scendono in campo per la seconda competizione continentale la Roma e il Milan. I giallorossi in casa affrontano il Brighton di De Zerbi, mentre i rossoneri a San Siro se la vedranno con lo Slavia Praga. L'Atalanta è già scesa in campo, avendo giocato contro lo Sporting Lisbona. La luce dei riflettori sarà puntata anche su Liverpool e Bayer Leverkusen, le squadre che stanno comandando in Premier e Bundesliga. In campo anche la Conference League per le partite di andata degli ottavi di finale. La Fiorentina di Italiano in campo contro il Maccabi Haifa alle ore 21:00. Occhi puntati anche sull'Ajax che sfida l'Aston Villa. Ecco il programma completo e gli orari TV delle partite di oggi per gli ottavi di Europa League e Conference League.

Europa e Conference League, le partite di oggi: gli orari TV

Ecco il programma completo delle partite di oggi per l'andata degli ottavi di Europa League:

Roma-Brighton, ore 18:45 (Sky, DAZN)

Sparta Praga-Liverpool, ore 18:45 (Sky, DAZN)

Qarabag-Bayer Leverkusen, ore 18:45 (Sky, DAZN)

Milan-Slavia Praga, ore 21 (Sky, DAZN, Tv8)

Friburgo-West Ham, ore 21 (Sky, DAZN)

Benfica-Rangers Glasgow, ore 21 (Sky, DAZN)

Marsiglia-Villarreal, ore 21 (Sky, DAZN)

Il programma completo delle partite di Conference League:

Sturm Graz – Lilla ore 18:45 (Sky, DAZN)

Olympiacos – Maccabi Tel-Aviv ore 18:45 (Sky, DAZN)

Molde FK – Club Brugge ore 18:45 (Sky, DAZN)

Ajax – Aston Villa ore 18:45 (Sky, DAZN)

Union Saint Gilloise – Fenerbahce ore 21 (Sky, DAZN)

Servette – Viktoria Plzen ore 21 (Sky, DAZN)

Dinamo Zagabria – Paok Salonicco ore 21 (Sky, DAZN)

Maccabi Haifa – Fiorentina ore 21 (Sky, DAZN)

Dove vedere le partite di Europa e Conference League in TV e streaming

I diritti televisivi dell'Europa League appartengono sia a Sky che a DAZN che trasmettono ogni singola partita della competizione. Un incontro per ogni turno della manifestazione per contratto va trasmessa anche in chiaro. Alle ore 18:45 all'Olimpico ci sarà la sfida tra due giovani e bravi allenatori, che sono diventati negli ultimi periodi anche grandi amici, e cioè Daniele De Rossi e Roberto De Zerbi, che guideranno la Roma e il Brighton. Due squadre che stanno vivendo un periodo totalmente differente. Un ko in nove partite per DDR, mentre RDZ sta scivolando in Premier ed è stato eliminato in FA Cup. Diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e DAZN.

Milan-Slavia Praga invece è la partita serale tra quelle delle italiane. Al Meazza i rossoneri vogliono continuare la loro marcia in questa manifestazione, che manca nella ricchissima bacheca del club. L'incontro inizierà alle ore 21 e si potrà vedere su Sky e DAZN, ma anche in chiaro su TV8. Streaming possibile con Sky Go, NOW, DAZN e tv8.it.

Per la Conference League invece, la sfida della Fiorentina contro il Maccabi Haifa sarà trasmessa in diretta TV e streaming in esclusiva sia su Sky che su Dazn.