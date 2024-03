Milan-Slavia Praga, dove vederla in chiaro in TV e streaming: le formazioni della partita di Europa League Il Milan affronta lo Slavia Praga nella partita di andata degli ottavi di Europa League. Per Pioli i rossoneri devono “pensare di poter vincere la competizione”. Calcio d’inizio alle 21:00 a San Siro, diretta TV in chiaro e in streaming gratis su TV8. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Milan-Slavia Praga è la partita valida per l’andata degli ottavi di Europa League. La sfida tra la squadra allenata da Stefano Pioli e quella di Jindrich Trpisovskysi si giocherà oggi, giovedì 7 marzo, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, con fischio d’inizio ore 21:00. I rossoneri – reduci dalla vittoria all'Olimpico contro la Lazio – arrivano a questa sfida dopo aver superato gli spareggi eliminando il Rennes. Lo Slavia Praga, invece, è di fatto una delle sorprese di questa Europa League e nell'ultimo turno di campionato ha pareggiato nel derby con lo Sparta. Per Pioli il Milan deve pensare di poter vincere la competizione: "Abbiamo fatto passi in avanti giganteschi in Europa, abbiamo la capacità di arrivare fino in fondo, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo".

Giroud partirà dall'inizio nell'undici titolare di Pioli mentre cerca spazio anche Reijnders. Per lo Slavia Praga Jurecka punta davanti a Wallem e Schranz.

Partita: Milan-Slavia Praga

Dove: Stadio Meazza, San Siro-Milano

Orario: 21:00

Quando: giovedì 7 marzo 2024

Canale TV: DAZN, Sky, TV8

Diretta streaming: DAZN, Sky Go, NOW, TV8

Competizione: Europa League, andata degli ottavi di finale

Dove vedere Milan-Slavia Praga in diretta TV: in chiaro su TV9

Milan-Slavia Praga sarà trasmessa in diretta tv sull'app di DAZN scaricabile su smart tv collegandosi alla finestra dedicata all'evento ma anche su Sky, sempre per coloro i quali hanno sottoscritto un abbonamento. Il canale di riferimento per la tv satellitare in questo caso è Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. Inoltre per tutti i tifosi c'è anche la possibilità di assistere alla sfida di San Siro gratis e in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Su DAZN la telecronaca del match sarà curata da Dario Mastroianni mentre su Sky e TV8 ci sarà Federico Zancan con il commento tecnico di Aldo Serena.

Milan-Slavia Praga, dove vederla in streaming gratis

La partita tra Milan e Slavia Praga sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sull'app di DAZN presente e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet o attraverso il collegamento al sito tramite le proprie credenziali. Su Sky Go invece per tutti gli abbonati alla tv satellitare che potranno scaricare l'app sempre su dispositivi mobili. Un'alternativa è poi NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky. I sostenitori rossoneri potranno anche assistere alla partita collegandosi dal proprio pc o dispositivo mobile al sito di TV8 alla sezione "dirette".

Le probabili formazioni di Milan-Slavia Praga

Nel Milan di Pioli dovrebbe trovare nuovamente posto in attacco Giroud con Leao, Pulisic e Loftus-Cheek alle sue spalle. A centrocampo chance di rivedere titolare Reijnders al fianco di Bennacer e Thiaw-Gabbia (preferito a Kjaer) a comporre il tandem centrale con Calabria e Theo Hernandez terzini.

Nello Slavia Praga il 3-4-2-1 dovrebbe essere il modulo iniziale. Il tecnico Trpisovskysi dovrebbe affidarsi ancora una volta a Jurecka come punta centrale supportato da Wallem e Schranz. Centrocampo con Masopust, Zafeiris, Sevcik e Provod mentre in difesa dovrebbero esserci Ogbu, Holes (in ballottaggio con Vlcek) e Zima davanti a Stanek in porta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Stanek; Ogbu, Holes, Zima; Masopust, Zafeiris, Sevcik, Provod; Wallem, Schranz; Jurecka. All. Trpisovskysi