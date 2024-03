Pioli lancia un messaggio prima di Milan-Slavia Praga: “Bisogna pensare di poter vincere la coppa” Pioli ha presentato in conferenza stampa Milan-Slavia Praga, partita d’andata degli ottavi di finale di Europa League. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Dobbiamo pensare di poterla vincere, ma poi bisogna essere bravi a passare il turno. È sbagliato guardare troppo avanti". Stefano Pioli ha presentato la partita contro lo Slavia Praga, match d'andata degli ottavi di finale di Europa League, ma ha lanciato un messaggio preciso sul cammino del Milan. A differenza di qualche settimana fa, quando disse che i rossoneri non facevano parte delle favorite per la vittoria finale, ora il tecnico ha modificato un po' il suo pensiero.

L'allenatore rossonero ha parlato così della squadra ceca: "Affrontiamo un avversario che ha perso solo a Roma nel girone. Ovviamente dentro di noi abbiamo l'entusiasmo di pensare di poter arrivare fino in fondo. Sono una squadra molto intensa. Sono una squadra con una buona qualità e anche l'allenatore è molto bravo. Sono stati due volte ai quarti di finale di Europa League".

Pioli ha parlato dell'altalena di prestazioni ("L'unica partita sbagliata e persa nettamente nell'ultimo periodo è stata quella di Monza") e sul punto di forza della squadra ha affermato: "La qualità dei miei giocatori. Abbiamo fatto passi in avanti giganteschi in Europa, abbiamo la capacità di arrivare fino in fondo, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo".

L'allenatore rossonero ha toccato diversi argomenti come le prestazioni di Rafa Leao e se il giudizio della stagione per il Milan dipende dalla vittoria dell'Europa League: "Rispetto a qualche anno fa siamo cresciuti molto quindi possiamo fare bene. Leao ha le abilità per essere decisivo in ogni partita. Deve credere di poterlo fare assolutamente. Molto del futuro dipende dall'Europa League? I giudizi si fanno a fine stagione".

Sulle critiche a Pulisic dopo Lazio-Milan ha risposto: "I social sono diventati una valvola di sfogo e di maleducazione, ma Christian non ha bisogno di essere difeso, la sua storia parla per lui".