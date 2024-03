Maccabi Haifa-Fiorentina dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita di Conference League La Fiorentina sarà ospite del Maccabi Haifa per gli ottavi di Conference League: si gioca in campo neutro a Budapest, per la guerra israelo-palestinese, con fischio d’inizio alle ore 21. Diretta TV e streaming su DAZN e Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Fiorentina si rituffa nella Conference League 2023-24 e agli ottavi di finale affronterà il Maccabi Haifa. Il club viola scenderà in campo giovedì 7 marzo a Budapest, in campo neutro per la guerra israelo-palestinese, con fischio d'inizio alle ore 21 e diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

La squadra allenata da Vincenzo Italiano, dopo aver superato brillantemente la fase a gironi, si appresta ad affrontare gli israeliani con l'obiettivo di guadagnarsi il pass per i quarti del torneo: i gigliati hanno vinto il Gruppo F mettendo in fila nell'ordine Ferencvaros, Genk e Cukaricki, mentre il Maccabi è volato agli ottavi di Conference eliminando il Gent nei playoff.

Nell'ultimo turno di campionato la Viola ha pareggiato per 0-0 in casa del Torino mentre il Maccabi Haifa ha battuto 1-0 con l'Hapoel Hadera.

La partita, come già anticipato, non si svolgerà in Israele per via delle purtroppo note vicende legate alla guerra e per ragioni di sicurezza l'UEFA ha spostato la sede in Ungheria.

Partita: Maccabi Haifa-Fiorentina

Dove: Bozsik Stadion, Budapest

Orario: 21:00

Quando: giovedì 7 marzo 2024

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Competizione: Conference League, andata degli ottavi di finale

Dove vedere Maccabi Haifa-Fiorentina in diretta TV su Tv8, Sky e DAZN: il canale in chiaro

La gara d'andata degli ottavi di finale di Conference League tra Maccabi Haifa e Fiorentina sarà visibile in diretta tv su DAZN. In contemporanea sarà trasmessa anche da Sky, su Sky Sport 251 e Sky Sport Uno (canale 201). Non sarà possibile invece vedere la partita in chiaro senza abbonamento. I telecronisti Sky di Maccabi Haifa-Fiorentina saranno Massimo Marianella e Lorenzo Minotti, mentre DAZN non ha ancora reso noto chi curerà la telecronaca.

Maccabi Haifa-Fiorentina, dove vederla in streaming

In alternativa si potrà seguire la partita anche in diretta streaming. Gli abbonati DAZN potranno scaricare l'app su smartphone, tablet e pc, oppure potranno accedere al sito web con le proprie credenziali. Chi ha invece un abbonamento a Sky avrà a disposizione l'app SkyGo. Si può comprare anche il singolo biglietto dell'evento sulla piattaforma live on demand NOW.

Conference League, le probabili formazioni di Maccabi Haifa-Fiorentina

Italiano con Belotti che potrebbe rimanere titolare nel ruolo di prima punta mentre Nzola partirebbe dalla panchina, con N. Gonzalez, Barak e Ikoné sulla trequarti. In mediana Arthur e Duncan, con la linea difensiva Kayode, Milenkovic, Ranieri e Parisi, favorito su Biraghi. Tra i pali Terracciano. Degu che può scegliere tra il 4-3-3 e il 3-4-2-1: nel secondo caso, Khalaili scalerebeb a centrocampo e in linea a tre in difesa si inserirebbe Goldberg.

MACCABI HAIFA (4-3-3): Kaiuf; Khalaili, Feingold, Seck, Gershon; Saief, Show, Mohamed; Khalaili, Pierrot, Rafaelov. Allenatore: Degu.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; N. Gonzalez, Barak, Ikoné; Belotti. Allenatore: Italiano.