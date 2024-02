La Fiorentina sfiderà il Maccabi Haifa negli ottavi di Conference League Il 7 e il 14 marzo la squadra guidata da Italiano affronterà il Maccabi Haifa. La Fiorentina lo scorso anno è arrivata fino alla finale di Conference League. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Fiorentina ha evitato l'Ajax, che era lo spauracchio, e negli ottavi di finale di Conference League sfiderà il Maccabi Haifa. Senz'altro un buon sorteggio per i viola che hanno l'ambizione di vincere la competizione, sfuggita di un soffio lo scorso anno, quando la squadra di Italiano venne sconfitta in finale con il West Ham.

Dopo il sorteggio degli ottavi di Europa League, che ha arriso al Milan ma non alla Roma (che ha preso il Brighton), mentre l'Atalanta ha pescato lo Slavia Praga, è stato effettuato a Nyon il sorteggio degli ottavi di Conference League, competizione che vede la Fiorentina tra le favorite. I viola avevano solo una squadra da non prendere e cioè l'Ajax, che è finito in pasto all'Aston Villa, l'altra grande favorita.

Italiano e i suoi ragazzi se la vedranno con il Maccabi Haifa, che nel playoff ha eliminato i belgi del Gent. Le due partite si disputeranno il 7 e il 14 marzo. Quella di ritorno si terrà all'Artemio Franchi di Firenze. Da definire invece la sede della gara di andata. Perché le squadre israeliane non giocano nel proprio paese le partite interne, a causa del conflitto. La Uefa dovrà ufficializzare sede del match di andata.

Il sorteggio degli ottavi di Conference League

Servette-Viktoria Plzen

Ajax-Aston Villa

Molde-Bruges

Union S.G.-Fenerbahce

Dinamo Zagabria-Paok Salonicco

Sturm Graz-Lille

Maccabi Haifa-Fiorentina

Olympiacos-Maccabi Tel Aviv

Il calendario della Conference League

La Fiorentina ha superato il girone in autunno vincendolo, non in modo agevolissimo, ma considerata la competizione non aveva avuto un sorteggio ideale. Ora proverà a raggiungere un'altra finale europea. Questo è il calendario della manifestazione.

7 e 14 marzo: ottavi di finale

11 e 18 aprile: quarti di finale

2 e 9 maggio: semifinali

29 maggio: finale ad Atene