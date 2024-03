Torino e Fiorentina non vanno oltre lo 0-0: i granata resistono in dieci per tutto il secondo tempo Torino-Fiorentina termina con il punteggio di 0-0. Partita dei granata fortemente condizionata dall’espulsione di Ricci nel primo tempo che lascia la squadra di Juric in dieci per tutta la ripresa. Annullato un gol a Zapata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Torino-Fiorentina termina con il punteggio di 0-0. Partita dei granata fortemente condizionata dall'espulsione di Ricci nel primo tempo che lascia la squadra di Juric in dieci per tutta la ripresa. A Zapata viene annullato un gol mentre la viola va più volte vicina alla rete del vantaggio dato che ha giocato per mezza partita con un uomo in più. Alla fine il muro dei granata regge e la partita finisce senza gol con un gol che serve a poco alle due squadre.

Il momento in cui Ricci viene espulso dall'arbitro Marchetti.

Ricci si fa espellere nel primo tempo e lascia il Toro in 10

L‘ingenuità clamorosa di Ricci è stato inevitabilmente l'episodio più importante di questo primo tempo. Il centrocampista granata era entrato al posto di Ilic infortunato e appena ammonito prende il secondo giallo per proteste chiudendo la sua partita incredibilmente. I primi 45 minuti hanno visto comunque una sfida viva, fatta di ritmi altissimi da parte delle due squadre che di certo non si sono risparmiate. Nico Gonzalez va vicinissimo al gol con un colpo di testa che finisce di poco fuori dopo un cross al bacio di Biraghi da sinistra.

Ma è il Torino a passare per primo in vantaggio. Zapata segna con una conclusione potentissima che finisce alle spalle di Terracciano. Dopo un controllo del Var però viene segnalato all'arbitro Marchetti un fallo in attacco dello stesso Zapata. Richiamato all'on field review il direttore di gara decide di annullare per una spinta del colombiano su Milenkovic. Il primo tempo si chiude dunque con il Torino che resta in dieci uomini e con il punteggio finale di 0-0 che di certo preannuncia scintille nella ripresa.

Barak entra nella ripresa ma non riesce a incidere.

Nel secondo tempo i granata resistono

A sorpresa il secondo si apre subito con un Torino arrembante che va vicino al gol con Bellanova bravo a trovare uno spazio d'azione importante e calciare in porta trovando la risposta di Terracciano. Ma la Fiorentina reagisce subito e sfiora il vantaggio. Milinkovic-Savic salva il risultato con una gran parata su colpo di testa di Bonaventura. La viola è inevitabilmente chiamata a spingere con Italiano che nel frattempo ha mandato in campo anche Barak al posto di Beltran.

Nico Gonzelza ci prova da fuori ma non centra la porta mentre a sfiorare il gol è il Toro con Zapata che dall'interno dell'area di rigore non riesce a indirizzare verso la porta. Gli ospiti continuano a premere sull'acceleratore con Mandragora la cui conclusione da fuori però non riesce a inquadrare la porta. Nel finale con 5 minuti di recupero la Fiorentina prova a trovare la zampata vincente ma il muro eretto dai granata regge. Al triplice fischio è 0-0.