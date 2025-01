video suggerito

Europa League oggi in TV, dove vedere Roma-Eintracht e Braga-Lazio in diretta e streaming: gli orari delle partite Roma-Eintracht e Braga-Lazio sono due delle 18 partite di Europa League che si giocano in contemporanea alle 21:00 per l'ultimo turno della fase a girone unico. Dirette TV e in streaming garantite dai canali Sky e dall'app SkyGo.

A cura di Alessio Pediglieri

Atto finale anche per l'Europa League con la fase a campionato unico che si conclude stasera con in campo contemporaneamente tutte le squadre tra cui le due romane, Lazio e Roma. I celesti, primi in classifica, sono in trasferta contro il Braga mentre i giallorossi, in piena corsa playoff ospitano l'Eintracht Francoforte. Tutte le partite in programma alle 21:00 su Sky.

Ultimo giro di lancette per Roma e Lazio con diverse vigilie per le due romane. La Lazio guarda tutti dall'alto verso il basso dai suoi 19 punti dopo 7 gare che l'hanno confermata capolista indiscussa e solitaria. Gli ottavi sono già matematici, adesso è necessario vincere per mantenere il primato senza preoccuparsi di classifiche avulse, differenza goal o altro. Il compito è perfettamente all'altezza e nelle corde della squadra di Baroni visto che la trasferta non è proibitiva, anzi. Il Braga veleggia nella parte delle eliminate e solo una vittoria a suon di gol potrebbe garantirle l'accesso ai playoff.

Per la Roma il discorso è differente e più delicato: i giallorossi con ancora 90 minuti da giocare viaggiano a quota 9 punti in 7 gare e servirà una vittoria per confermarsi nei playoff in modo matematico, visto che le prime 8 posizioni e gli ottavi diretti sono solo una chimera irraggiungibile. Compito non facile all'Olimpico dove arriva l'Eintracht Francoforte, seconda forza in classifica a quota 16 subito sotto la Lazio. I tedeschi non hanno nulla da perdere, la qualificazione è già in tasca ma una eventuale sconfitta potrebbe anche portarli fuori dalla zona ottavi, quindi non sottovaluteranno la trasferta.

Dove vedere Roma-Eintracht in TV e in streaming: non c'è diretta in chiaro

Roma-Eintracht Francoforte si gioca allo Stadio Olimpico alle 21:00 in contemporanea con tutte le altre partite in tabellone. All'Olimpico per i giallorossi servirà un solo risultato per continuare il cammino europeo: la vittoria. Diretta in TV e in streaming in esclusiva e criptata sui canali Sky: Sky Sport 1 e Spay Sport 252, oppure sui mobile attraverso l'app SkyGo.

Braga-Lazio dove vedere in diretta TV e streaming la partita di Europa League

Per Braga-Lazio vale il discorso fatto per Roma-Eintracht: stesso orario, alle 21:00 e stesse modalità di visione per la diretta. In TV partita visibile a pagamento sul canale 253 di Sky Sport mentre per lo streaming si può utilizzare l'app di riferimento SkyGo.