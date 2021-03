Giovedì 11 marzo, le partite di calcio in TV. Nella programmazione dei palinsesti c'è l'andata degli ottavi di finale di Europa League 2020-2021. Due le italiane rimaste in corsa: il Milan gioca in trasferta e affronta il Manchester United alle ore 18.55; la Roma ospita all'Olimpico lo Shakhtar con fischio d'inizio alle ore 21. Riflettori puntati anche sul Tottenham di José Mourinho che affronta la Dinamo Zagabria. Ecco tutte le info necessarie per vedere le gare in TV e in streaming, compresa la Diretta Gol che permette i collegamenti ai campi e la narrazione delle azioni salienti dei differenti match.

Dove vedere Manchester United-Milan in TV, Roma-Shakhtar in chiaro su TV8

Manchester United-Milan sarà trasmessa in esclusiva su Sky. A Old Trafford va in scena l'andata degli ottavi di finale di Europa League: fischio d'inizio alle ore 18.55 e nessuna diretta in chiaro su TV8, il big match andrà in onda sui canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252). Roma-Shakhtar sarà visibile su Sky e in chiaro su TV8. Alle 21 tocca ai giallorossi andare in campo all'Olimpico: per Fonseca il doppio confronto sarà una sorta di amarcord in quanto ex dello Shakhtar. Oltre alla diretta su TV8, il match sarà trasmesso anche sui canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252).

Sia Manchester United-Milan sia Roma-Shakhtar andranno in onda anche in diretta streaming: utilizzando i consueti dispositivi fissi (pc, smart tv) e mobili (notebook, smartphone, tablet) ci si potrà collegare alla app SkyGo (riservata agli abbonati all'emittente satellitare) a Now Tv (previo pagamento del ticket per il singolo evento) oppure nel caso della Roma al sito di Tv8, che proporrà la partita in forma gratuita.

Calcio in TV oggi e stasera giovedì 11 marzo

Tutte le partite di calcio in TV in programma oggi giovedì 11 marzo: